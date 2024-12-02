В Чувашии более 30 сотрудников МЧС сдали кровь

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Спасают жизни не только на службе

В преддверии профессионального праздника — Дня спасателя — сотрудники МЧС России провели акцию по сдаче крови. В донации приняли участие более 30 специалистов чрезвычайного ведомства, в том числе руководители подразделений. Вместе им удалось собрать почти 15 литров крови для нуждающихся в препаратах, созданных из ее компонентов.

Кто-то впервые попробовал себя в этой роли, а многие делают это регулярно. Есть среди спасателей в нашей республике и почетные доноры. «Не понаслышке зная, как необходима порой бывает кровь для спасения жизней пострадавших в авариях и пожарах, сотрудники МЧС России всегда участвуют в наших акциях», — рассказала врач-трансфузиолог Республиканской станции переливания крови Татьяна Семенова.

Ольга Нягина
Опубликовано: 20 декабря 2024 г.


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