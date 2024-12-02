Чтобы распоряжаться, нужна регистрация

В Чувашии осталось 55 тысяч ранее учтенных объектов недвижимости без зарегистрированных в Росреестре прав. Наибольшее количество недооформленных объектов — это земельные участки, их насчитывается 47 тысяч. Такие объекты поставлены на кадастровый учет, но собственники данной недвижимости Росреестру не известны.

Лучше всего работа по выявлению и поиску правообладателей поставлена в администрациях городов Алатырь и Канаш, Аликовском, Батыревском и Красночетайском округах. Там практически по всем зданиям, домам, земельным участкам и квартирам проведена определенная работа, благодаря чему, например, на часть объектов зарегистрированы права.

Наименьшее количество бесправных объектов осталось в Янтиковском округе — 258 объектов, Батыревском — 295, Аликовском — 371, Яльчикском — 405.

В красной зоне по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости остаются три округа: Ибресинский, Цивильский и Чебоксарский.

Больше всего объектов без прав осталось в Чебоксарском округе — 8952, Цивильском — 7077, Канашском — 4661, Моргаушском — 4385.

«В начале работы по выявлению правообладателей у всех округов были разные стартовые позиции. Понятно, что в Чебоксарском округе бесправных объектов гораздо больше, чем, например, в Батырево. Но количество здесь второстепенно. Здесь сразу бросается в глаза то, насколько администрации по-разному подошли к этой работе, какие инструменты и ресурсы использовали, насколько они были заинтересованы в результативности этой работы. Их трудозатраты и привели к итоговым цифрам. Где-то весь год усердно трудились, а где-то отнеслись к наведению порядка спустя рукава. Такое бездействие напрямую влияет на экономический потенциал не только определенного округа, но и республики в целом. Ведь обладание сведениями о свободных землях, утраченных объектах, давно построенных, но неоформленных домах, формирует налоговую базу, дает возможность распорядиться участками для предоставления нуждающимся и так далее», — разъяснила руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.

Напомним, что на момент реализации закона о выявлении правообладателей в Чувашии насчитывалось около 270 тысяч ранее учтенных объектов недвижимости без зарегистрированных прав. Формирование полного и точного реестра необходимо для наполнения сведениями Национальной системы пространственных данных.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашской Республике