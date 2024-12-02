Что делать, если налог на недвижимость начислили по ошибке

Ежегодно в нашей стране необходимо уплачивать имущественный налог. В этот период в Росреестр Чувашии традиционно поступают звонки и обращения от граждан о начислении налога на недвижимость, которая им не принадлежит.

Как исправить ошибку? В первую очередь — сообщить о ней через Личный кабинет налогоплательщика. Если специалист налоговой службы ответит, что в их базе содержатся сведения из Единого государственного реестра недвижимости, и налог начислен корректно, то следует обратиться в Росреестр.

Написать обращение в Росреестр Чувашии можно по почте, через Личный кабинет на сайте ведомства или через госуслуги. Кроме того, можно оставить обращение в «ящике для входящей корреспонденции» на первом этаже в центральном офисе управления (г. Чебоксары, ул. К. Маркса, дом 56). Когда Росреестр подтвердит, что объект действительно не принадлежит этому человеку, то госорган передаст актуальные сведения в налоговую, которая произведет перерасчет. Участие гражданина в этом случае не требуется. Ранее выданное уведомление будет признано не подлежащим исполнению в этой части.

В случае если гражданин успел оплатить налог, то возможен возврат или зачет в счет будущих платежей.

К СВЕДЕНИЮ

Внесите в ЕГРН данные СНИЛС, это позволит исключить совпадение персональных данных с другими собственниками. Проверьте на госуслугах свой список объектов недвижимости. Если там оказалась чужая квартира или земельный участок, то это повод обратиться в Росреестр за исправлением данных.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашской Республике