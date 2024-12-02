Капуста и рапс — по льготной ставке

Фермеры развиваются с господдержкой

Хозяйство Андрея Хорошавина в Цивильском округе — одно из успешных в республике. Созданное на землях прежнего совхоза «Знамя», оно выращивает зерновые культуры, рапс, травы и с каждым годом укрепляется — на производственной базе высятся новые ангары, склады. Развивается фермер в том числе с помощью льготных кредитов и субсидирования приобретения техники. В этом убедились журналисты во время пресс-тура по инициативе Минсельхоза республики.

Глава хозяйства, ставшего со временем ООО «Торговый дом Хорошавина Андрея Васильевича», с удовлетворением знакомит нас с территорией производственной базы. С 2020 по 2024 год оформлено четыре инвестиционных кредита на сумму 82 млн рублей, в том числе на покупку комбайна, зерносушильного и посевного комплексов. Считай, вся современная техника появилась благодаря этим мерам помощи. В начале нынешнего года купили комбайн и со дня на день ждут еще один. В итоге весь парк будет обновлен на сто процентов, говорит Андрей Хорошавин. Без помощи государства такое вряд ли было бы возможно. При рыночной кредитной банковской ставке 25% хозяйству приобретение обходится в 10%. Без таких займов пришлось бы отвлекать часть своих средств.

— Не будет льготного кредитования — однозначно произойдет снижение производства, — убежден фермер. — В том числе и качества продукции, что повлечет за собой резкий рост ее себестоимости. Если по зерну она сейчас 10-12 рублей, то может стать 15 рублей. А если по такой себестоимости станем производить, то продавать будем уже по 20 рублей, что в итоге аукнется на розничных ценах, то есть ударит по карману потребителей, пойдет инфляция по всей продовольственной цепочке.

Современная техника позволяет справляться с уборкой урожая меньшими силами, чем прежде. С обычными жатками требуется шесть комбайнов, а с новыми очесывающими хватает четырех, а то и трех агрегатов, утверждает фермер. При хорошем урожае (нынче он превысил 45 центнеров с гектара) грузовики не успевают отвозить зерно даже от такого количества уборочной техники.

Используют в хозяйстве и краткосрочные льготные кредиты на приобретение удобрений и средств химизации. Такие займы дают хорошую возможность сэкономить собственные затраты. Летом хозяйство купило удобрения, а сейчас они стоят уже на 15% дороже. На добротном складе высятся тюки минеральных туков, которые пойдут на поля предстоящей весной. Фермер не реализует продукцию и во время уборки, когда цены достаточно низкие, а дожидается глубокой осени, когда они вырастают.

Крестьянское фермерское хозяйство (ИП ГКХ) Ивана Семенова в Козловском округе давно известно как производитель овощей. В первую очередь — капусты, картофеля, рассады. Это своеобразный капустный король на аграрном рынке Чувашии и за ее пределами. На современном складе мы увидели ряды зеленых кочанов, упакованных для отправки в одну из крупнейших торговых сетей. Попасть на федеральные прилавки весьма нелегко.

Хозяйство это достаточно крупное. С 2020 года, по рассказу Ивана Васильевича, заключило 14 договоров на инвестиционные кредиты на общую сумму 169 млн рублей. На эти средства приобретены зерноуборочный комбайн, множество тракторов. Мехпарк сейчас буквально забит техникой.

— Мы получаем кредиты по ставке 8%, что существенно ниже рыночной, — говорит Иван Семенов. — Если трактор по полной цене стоит 10 миллионов, то нам он обходится в 5 с половиной миллионов. Такая ставка предусмотрена для тех, кто занимается овощеводством и животноводством. За последние пять лет мы купили по льготным кредитам 5 комбайнов, 35 тракторов, на очереди еще два комбайна, трактор. Это даст возможность в следующем году расширить посевы зерновых на тысячу с лишним гектаров. Благодаря такой помощи мы обновляем технический парк, что позволяет с более высоким качеством проводить полевые работы. Кроме этого, пользуемся также республиканской программой субсидирования приобретения техники со ставкой в 45% от рыночной. Как результат — производство продукции в хозяйстве с 2019 года выросло в два раза.

По данным заместителя директора Чувашского регионального филиала Россельхозбанка Натальи Бородавиной, в текущем году аграриям Чувашии выдано более 1,6 миллиарда рублей кредитов, 95% займов были предоставлены на льготных условиях в соответствии с нормативными документами Минсельхоза России. 750 млн рублей пошло на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, что на уровне 2023 года. Чувашия — один из регионов, где предусмотрена субсидия из республиканского бюджета от 35 до 50% от стоимости покупки новой техники. За последние 5 лет действия данной программы банком выдано свыше 3,1 млрд рублей кредитов на эти цели.