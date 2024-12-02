Полиция пришла к должникам

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Оперативно-профилактическое мероприятие на территории Чебоксар проводилось три дня, с 11 по 13 декабря. За это время сотрудникам различных подразделений городского Управления МВД России совместно со службой судебных приставов удалось взыскать задолженность на сумму около 300 тыс. рублей более чем по 500 постановлениям.
Чебоксарцы, имеющие задолженности по оплате штрафов за административные правонарушения, проверялись по месту жительства и на дорогах города. Так, сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен 35-летний водитель «Шкоды», у которого имелось 44 неоплаченных штрафа за нарушение Правил дорожного движения на сумму 76 тыс. рублей. В целом по итогам рейда 150 человек привлечены к административной ответственности за неуплату штрафа в установленный законом срок. Среди нарушителей были и те, кого подвергли административному аресту.

Опубликовано: 16 декабря 2024 г.


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