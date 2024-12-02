От финансовой грамотности до ЗОЖ

Слушателями профориентационных лекций в Чувашии стали 3,5 тыс. молодых людей

Российское общество «Знание» продолжает проводить встречи видных экспертов с жителями республики по самым актуальным темам. С помощью таких бесед организация намерена донести правдивую информацию до молодежи и побудить ее к новым стремлениям и саморазвитию.

Цикл лекций ведется по разным направлениям. К примеру, по проекту «Знание. Карьера» состоялось уже более ста встреч для школьников и студентов. В ноябре и декабре «ликбезы» прошли не только в городах — Чебоксарах, Новочебоксарске и Мариинском Посаде, но и в селах Янтиково и Шоршелы. Лекции были организованы в детском оздоровительном лагере «Солнышко», Штабе общественной поддержки Чувашии и в ЧГПУ имени И.Я. Яковлева.

По словам директора республиканского филиала общества «Знание» Ирины Юркиной, для подрастающего поколения проект является отличным ориентиром в мире трудоустройства, бизнеса. Благодаря живому общению с экспертами молодежь получает полезную информацию, знакомится с карьерными возможностями в родном регионе. К слову, на сегодня лекции экспертов прослушали уже более 3,5 тыс. человек.

Руководитель Республиканского волонтерского центра «Действуй» Арина Максимова на встрече с молодыми жителями села Янтиково поведала о вкладе женщин в историю страны. «Среди жительниц Чувашии много выдающихся тружениц, которые являются примерами. Для меня образец для подражания — моя мама, учитель химии по профессии, которая выучила немало поколений детей. Многие из ее учеников сейчас занимаются наукой», — отметила Максимова. Также она рассказала ребятам о профориентационных проектах. А в педуниверситете спикер поделилась со слушателями советами, как выбрать будущую профессию.

Каким должно быть идеальное резюме, проинформировала молодых посетителей Штаба общественной поддержки заместитель директора чебоксарской школы № 6 Елена Казарина. Кандидат психологических наук, декан факультета дошкольной и коррекционной педагогики и психологии ЧГПУ Неонила Иванова известила об актуальных профессиях на рынке труда. А ее коллега, доцент кафедры информатики и технологий педуниверситета Эмилия Игнатьева, подняла тему искусственного интеллекта в повседневной жизни.

В числе «знатоков» просветительского проекта — и директор Центра финансовой грамотности населения Чувашского республиканского института образования Дмитрий Щепелев. На лекциях он говорил не только о финансовой культуре, которая непременно пригодится в любой сфере деятельности, но и о том, как ставить цели и поэтапно достигать их.

Какую бы профессию человек ни выбрал, всегда важно оставаться бодрым, активным, работоспособным, рассказывал на встречах со школьниками фитнес-тренер Данила Журавлев. Здоровый образ жизни, по его мнению, — залог успеха во всяком деле.

Выступали на встречах с молодежью и многие другие эксперты. Речь шла о развитии гибких навыков и критического мышления, эмоциональном выгорании в профессиональной деятельности, а также эффективном совмещении работы и учебы.

Напомним

В рамках просветительского проекта «Знание. Карьера» в 89 субъектах страны проходят выступления экспертов, мастер-классы от HR-специалистов, деловые и профориентационные игры, экскурсии на предприятия, а также встречи с молодыми представителями различных профессий.