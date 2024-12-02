Археологи подвели итоги полевого сезона уходящего года

В Чувашском государственном институте гуманитарных наук состоялся круглый стол, на котором ученые поделились подробностями о проведенных раскопках, своими наблюдениями и промежуточными результатами, а также озвучили планы на 2025 год. В круглом столе приняли участие представители научных, образовательных и культурных организаций региона, а также студенты, активисты и волонтеры. Они активно обменивались мнениями и задавали вопросы докладчикам.

Александр Березин сделал акцент на исследованиях, проведенных в этом году на Большетаябинском городище, датированном X-XIII вв. Оно расположено возле села Большая Таяба Яльчикского округа. В ходе экспедиции ученые обратили внимание на два участка вала средневекового поселения.

На западном участке, расположенном рядом с предполагаемым въездом, были изучены пустотелые срубы-клети, которые находились в плотной застройке и могли использоваться для хозяйственных нужд. Например, в качестве конюшен. Здесь были обнаружены следы пожара. Общая площадь раскопок составила рекордные 252 кв. м. Зачисткой южного вала исследован участок стен длиной 14 м, где находились аналогичные ряды срубов, засыпанные землей — остатки укреплений, схожих с древнерусскими городнями.

Кроме того, на мусульманском могильнике были исследованы четыре детских и одно взрослое погребения, а также место, где ранее был закопан антропологический материал 1948 года.

Результатами раскопок на могильнике и поселении эпохи энеолита «Чебоксарский городок» (III–II тысячелетия до н.э.) поделился Николай Мясников. Работы шли на площади 124 кв. м, на глубине около одного метра был найден прямоугольный котлован, относящийся к постройкам бронзового века. В верхних слоях раскопа обнаружили два жилых здания XVIII–XIX вв., предположительно использовавшихся лесной стражей. Среди найденных артефактов — монеты 1735 и 1798 годов, пуговицы, серебряный перстень с каменной вставкой, нательный крест и фрагменты металлических тиглей, которые могли применяться для литья цветного металла.

Детали раскопок, проведенных в исторической части Чебоксар с 3 по 15 сентября раскрыл Евгений Михайлов. Работы проходили в рамках контракта с Художественным музеем на месте будущей теплотрассы. Ученые закладывали два раскопа общей площадью в 107 квадратных метров, расположенные на территории бывшего Чебоксарского Кремля. Ообнаружены углубленные погреба и подполья, относящиеся к жилой застройке XVI–XVII вв., что, вероятно, указывает на наличие одной усадьбы. Найдены остатки частокола и забора XVI–XVIII вв., а также фасад жилой постройки с известковым фундаментом, что предполагает, что дом мог принадлежать состоятельным чебоксарцам — соседям дворян Кушниковых.

Владимир Григорьев представил результаты археологических разведок, проведенных в Ядринском, Янтиковском и Чебоксарском округах. В Ядринском округе выявлено Васькинское селище XIV–XV вв., а в Янтиковском округе исследовано два погребения Янтиковского могильника XVI–XVII вв. Эти захоронения, возможно, представляют собой комбинацию языческих и мусульманских обрядов. В акватории Чебоксарского водохранилища на острове Смолинский ученые обнаружили разрушенное погребение с серебряной цепочкой, датируемой X–XIII вв., а также ритуальное захоронение телят, что может быть связано со средневековыми погребениями.

О работе, проведенной на Цивильской стоянке-мастерской II «Звездный» в 2024 году, проинформировала Наталья Березина. Стоянка занимает площадь до 7121 кв. м и расположена на противоположном берегу реки Малый Цивиль от известной стоянки-мастерской «Шолма», датируемой 11-12 тысячами лет до н.э. В нынешнем году на «Звездном» проводились мероприятия по уточнению границ памятника, закладывались дополнительные шурфы и расчищалась площадка для будущих раскопок. Семь заложенных шурфов помогли исследователям детально изучить культурный слой и материалы памятника, а также установить связь с находками на стоянке «Шолма». Основные раскопки запланированы на 2025 год.

Представитель Чувашского национального музея Александр Семенов презентовал результаты мониторинга состояния известных археологических памятников Чувашии. Кроме этого, сотрудники музея провели археологическую разведку в Аликовском муниципальном округе. Здесь в окрестностях деревень Верхние и Нижние Татмыши было обнаружено несколько новых поселений бронзового века, первых веков нашей эры, и раннего средневековья.

После обсуждения всех докладов ученые провели для гостей экскурсию по выставке находок, полученных в ходе археологических исследований в 2024 году.

Филипп Афанасьев

Исторические артефакты пролежали в земле немало веков. Чтобы не повредить их и не утратить, на раскопках приходится работать и лопатами, и совочками, и даже нежными кисточками. Фото chgign.ru