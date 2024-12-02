Не рискуйте жизнью ради окуней и щук

Как не оказаться в воде

Лед сейчас непрочный, тонкий и не позволяет без риска для жизни заниматься зимней рыбалкой. Однако любителей отдохнуть с удочкой это не останавливает. Наслушавшись о чудесном клеве в перволедье, они стремятся на водоемы. И пренебрегают безопасностью.

Местами на реках республики толщина ледостава еще не достигла необходимого минимума в семь сантиметров. При этом необходимо учитывать, что водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в затонах, а затем уже на середине. На озерах и прудах лед появляется раньше, чем на реках, где из-за течения поверхность воды не сковывается. Кстати, на одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью.

Если есть опасность провалиться в воду, немедленно вернитесь на берег, советуют в МЧС России по Чувашии. Идти нужно по своему же следу, скользящими шагами, широко расставив ноги и не отрывая их от поверхности, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. При провале специалисты ведомства рекомендуют первым делом освободиться от верхней одежды и обуви, а затем самостоятельно пробовать выбраться. При такой ситуации следует придерживаться простого правила: не надо наваливаться всей тяжестью тела на кромку полыньи, которая будет обламываться все больше. Необходимо спокойно опереться локтями о лед, перевести тело в горизонтальное положение и, поворачиваясь на спину, выползать из пролома.

В случае, когда вы оказываете помощь провалившемуся человеку, следует лечь на лед, раскинув руки и ноги в стороны, подобраться к полынье на безопасное расстояние и подать утопающему веревку, шарф, или другой предмет, и помочь вылезти на безопасный участок.

В МЧС республики напоминают также, что помимо рыбацкого снаряжения, собираясь за зимним уловом, обязательно надо иметь при себе спасательное средство в виде шнура длиной 12 — 15 метров, на одном конце которого закреплен груз весом 400 — 500 грамм, а на другом сделана петля для крепления шнура на руку. А также нож или другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбираться на лед.