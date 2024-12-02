Чувашия принимает гостей с подшефной территории

Здоровья — чадам, спокойствия — родителям

В Реабилитационный центр для детей в Чебоксарах прибыли три семьи из Бердянского муниципального округа Запорожской области. Как рассказали в Минтруда Чувашии, ребятишки вместе с мамами и папами уже успели обустроиться и познакомиться с красотами города.

На днях гостей навестила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова. Встреча прошла в неформальной обстановке за чашкой чая. Взрослые и дети поблагодарили за радушный прием и поделились впечатлениями о Чебоксарах и реабилитационном центре.

Для ребят с проблемами здоровья предусмотрен целый комплекс медицинских, психологических, педагогических и социальных мер для улучшения их состояния, адаптации к повседневной жизни и интеграции в общество. Такая «терапия» должна помочь юным пациентам развить навыки общения и взаимопонимания. При этом они продолжат осваивать школьную программу — учить математику, русский язык, литературу, историю. Для мальчишек и девчонок подготовлены также творческие «активности»: рисование, занятия в гончарной мастерской и другие мастер-классы. Запланировано и посещение учреждений культуры. К слову, Алена Геннадьевна посоветовала семьям непременно побывать в музеях трактора и чувашской вышивки.

Между тем реабилитация предлагается не только детям, но и их родителям, которые, ухаживая за особенными чадами, часто не следят за своим эмоциональным состоянием и здоровьем. Поэтому, пока ребятишки будут на занятиях, мамы и папы смогут ходить на общеукрепляющий массаж.

«Мы работаем над созданием благоприятной атмосферы в семьях, чтобы взрослые и маленькие домочадцы могли спокойно выражать свои чувства, делиться переживаниями, проблемами и получали заряд положительных эмоций от общения друг с другом», — рассказали в реабилитационном центре.

Во время встречи с министром дети вместе с родителями поучаствовали в мастер-классе по приготовлению новогодних угощений — пряников. Дух предстоящего праздника поддержала и руководитель Минтруда, вручив ребятам из Бердянского округа подарки.

«Реабилитационный центр в Чувашии — не просто место для восстановления, а настоящая семья для тех, кто сюда приезжает. Мы уверены, что каждый ребенок и его родные заслуживают шанса на счастливую и полноценную жизнь», — отметила Алена Елизарова.