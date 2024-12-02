Плюс миллиард ежегодно

Правительство России утвердило индивидуальные программы социально-экономического развития на 2025–2030 годы четырех регионов — Чувашии, Адыгеи, Марий Эл и Курганской области.

На реализацию каждой программы из федерального бюджета будет направлено по 6 млрд рублей. По словам Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, средства пойдут на дальнейшее повышение уровня благосостояния граждан и инвестиционной привлекательности региональных проектов. Планируется также помощь в расширении обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, туризма и ряда других сфер.

Документ включает в себя несколько мероприятий. Предусмотрена разработка региональной программы по выдаче льготных займов на проектирование, строительство, реконструкцию, капремонт и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры. Республика также намерена субсидировать часть затрат по приобретению нового высокотехнологического оборудования в рамках реализации инвестиционных проектов. Одно из важных направлений — строительство причальных стенок в городах Козловка и Мариинский Посад в рамках развития национального туристического маршрута «Великий Волжский путь».

Поддержано и развитие хмелеводства. Это позволит сформировать новую профильную отрасль экономики Чувашии и довести импортозамещение в хмелеводстве до 46%. Средства, выделяемые в рамках индивидуальной программы, планируется направлять в виде грантов на хмельники «под ключ» в рамках замкнутого цикла на реализацию проектов, в дальнейшем — переход от гранулирования к глубокой переработке хмеля.

В планах — создать более 850 рабочих мест, из них 71% высокопроизводительных. Будет привлечено 132 млрд внебюджетных инвестиций и получено дополнительных налоговых отчислений на сумму почти 2,9 млрд рублей, отметил вице-премьер — министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.

«Наша республика повторно включена в перечень регионов, которым одобрена разработка индивидуальной программы социально-экономического развития на срок с 2025 по 2030 годы при поддержке Президента России. Очевидно, что это придаст серьезный импульс развитию республики. Главное, что сейчас регионы видят и конкретные финансовые инструменты. Каждый год в рамках ИПСЭР Чувашия будет получать по одному миллиарду рублей из федерального бюджета», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.