Сохраняем семьи и наращиваем производство

Ставка на цифровизацию и инновации

Глава Чувашии Олег Николаев продолжает обсуждение отраслевых стратегий с руководителями профильных министерств и ведомств.

На встрече с руководителем Госслужбы Чувашии по делам юстиции Дмитрием Сержантовым шла речь об итогах работы за 2025 год и задачах до 2030 года в рамках Комплексного плана социально-экономического развития региона.

Финансирование службы ЗАГС увеличилось вдвое и составило около 109 млн рублей. Это позволило существенно обновить Дворец бракосочетания в Чебоксарах и подготовить реконструкцию отделения в Ленинском районе столицы республики. Значительные успехи достигнуты в реализации проекта профилактики разводов «Вместе навсегда». Благодаря работе психологов и медиаторов десятки чебоксарских семей сохранили свои отношения. За минувший год количество расторгнутых браков сократилось почти на треть.

«Результат хороший. В его основу лег целый комплекс мероприятий: мы запустили «Гриневскую карту», активно работали с культурными традициями, поддерживали семьи и многое другое. Уверен, что именно такой системный подход приносит свои плоды. Прошу также наряду с работой медиаторов к профилактике разводов активнее привлекать и общественные организации — за сохранение семей нужно бороться вместе», — подчеркнул Олег Николаев.

Важным шагом по улучшению доступности и упрощению получения электронных государственных услуг в сфере ЗАГС стало внедрение суперсервисов «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека» на портале «Госуслуги». Также в прошлом году был запущен единый цифровой сервис для оказания бесплатной юридической помощи — федеральная государственная информационная система «Правовая помощь».

КСТАТИ По итогам 11 месяцев 2025 года Чувашия входит в ТОП-5 регионов России по использованию суперсервиса «Рождение ребенка».

Безвозмездная правовая поддержка стала еще доступнее, ею воспользовались свыше 70 тыс. человек, включая участников спецоперации и членов их семей. Особенно важна инициатива «Шаг в мирную жизнь», где задействованы адвокаты и нотариусы. Работа суда тоже становится комфортнее: значительная доля обращений подается онлайн, а уведомления гражданам отправляются электронно и через SMS. До конца десятилетия ведомство рассчитывает перейти на полный цифровой документооборот и организовать удаленное участие в процессах через вебкамеры.

В свою очередь, министр промышленности и энергетики Чувашии Марат Якушев представил Главе республики новую стратегию роста промышленного сектора до 2030 года. Документ предполагает значительное улучшение показателей: объем выпускаемых товаров увеличится, возрастут экспорт, инвестиции и налоговые поступления. Особое внимание уделяется инновационным отраслям экономики, что сделает продукцию местных заводов конкурентоспособной и технологичной.

Одним из крупных начинаний станет совместный проект с компанией «ЭлМехПро» по созданию в республике производства современных станков с числовым управлением. Благодаря этому предприятию российские заводы смогут получать качественное оборудование отечественного производства.

Кроме того, промышленность региона получит дополнительную поддержку от федеральных и региональных властей. Уже в нынешнем году льготные кредиты смогли привлечь примерно полсотни компаний. Финансовая помощь оказывается на выгодных условиях, процентная ставка всего от трех до пяти процентов годовых. Цель нового курса — повысить уровень внутреннего производства, создать современные рабочие места и завоевать весомые позиции на российском рынке. Всего в рамках стратегии предусмотрено реализовать 199 масштабных проектов с инвестициями более 115 млрд рублей. Планируется, что эта программа обеспечит республику дополнительными девятью с половиной тысячами рабочих мест.

«Успехи наших предприятий, в том числе в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», подтверждают, что ставка на цифровизацию и инновации — это верный путь к технологическому лидерству страны, укреплению конкурентоспособности Чувашии и повышению качества жизни наших граждан», — заключил Олег Николаев.

Фото из архива редакции