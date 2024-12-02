Новые возможности для студентов

В ЧГУ имени И.Н. Ульянова состоялось награждение победителей конкурсов «Знатоки фондового рынка» и «Знатоки страхования».

«Мы видим, что студенты чувашских вузов демонстрируют большой интерес к теме финансов, любознательность и готовность погружаться в изучение самых сложных вопросов, — сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. — Уверен, что при должном усердии конкурсантов ждет интересный и успешный профессиональный путь». А первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков отметил, что темы конкурса — интересные и перспективные. В условиях цифровизации, развития высоких технологий и искусственного интеллекта финансовый рынок открывает широкие возможности для всех его участников.

В конкурсе знатоков рынка приняли участие 360 студентов. На первом этапе они отвечали на вопросы об использовании инвестиционных финансовых инструментов. В ходе второго тура писали эссе на темы, связанные с функционированием фондовых рынков, выпуском и обращением ценных бумаг. В результате всех испытаний бесспорным победителем стала студентка экономического факультета ЧувГУ Марина Скрипай. Второе место поделили Мария Гроздова и Валерия Титова, третье — Ксения Кузьмина и Татьяна Германова.

В конкурсе «Знатоки страхования» первое место присуждено студентке экономического факультета вуза Марии Гроздовой. Второе место заняла Татьяна Германова, третье — Илья Алексеев. В качестве приза за первое место победители получили по ноутбуку. За второе и последующие места — планшеты, смартфоны и беспроводные наушники.