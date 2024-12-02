Чувашия досрочно достигла годовых показателей экспорта продукции АПК

Об этом было доложено на совещании у вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова.

Объем экспорта планировался на сумму на 31,9 млн долларов, регион перевыполнил показатель уже в ноябре, отгрузив товаров на 36,1 млн долларов. Наиболее популярными стали кондитерские изделия, мясо птицы, масличные культуры, а также картофель, лук-севок, семена вики, отруби, мука пшеничная. Всего экспортировано 29,1 тыс. тонн продукции отрасли.

Адреса отправки чаще всего — Китай (38,5%), Беларусь (15,9%), Объединенные Арабские Эмираты (7,9%), Азербайджан (5,7%) и Таджикистан (4,8%). Ранее руководитель министерства сообщал, что стратегией «Агропродвижение» до 2030 года предусмотрен рост экспортных отгрузок из региона в полтора раза.