Будущие Карповы и Карякины

В Чебоксарах сражались юные повелители слонов и королей

Чувашия постепенно становится центром отечественных шахмат для подрастающего поколения. Летом прошел «Шоколадный кубок» — один из этапов детского Кубка России. А во вторник в столице республики завершился финал Кубка страны. Интрига в отдельных возрастных группах сохранялась до последнего дня соревнований.

Напомним, что в состязаниях в конференц-зале «Чебоксары-Арена» участвовали 64 юных шахматиста из 33 регионов России. Турнир проводился среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет.

За Чувашию в группе до 9 лет выступал Ярослав Слаутин. По ходу соревнований наш земляк прошел тернистый путь — были и победы, и ничьи, и поражения. Главное, что он перед последним (седьмым) туром имел отличные шансы на медаль. При этом Ярослав мог не попасть на пьедестал почета, даже обыграв представителя Мордовии Егора Тапазова. И все-таки в веренице раскладов юному шахматисту из Чувашии сопутствовал успех — Ярослав победил соперника, а прямые конкуренты не достигли желаемого результата. В итоге Ярослав Слаутин — серебряный призер финального этапа детского Кубка России в Чебоксарах!

«Я очень доволен выступлением. Старался победить каждого, но мне было сложно. Соперники очень сильные, — поделился впечатлениями Ярослав. — Рад, что получил путевку на первенство страны. Сначала нужно отдохнуть, а потом уже буду готовиться».

Конечно, за Ярослава очень сильно переживала мама Ольга. Чтобы не спугнуть удачу, она даже старалась не смотреть трансляции партий. Нервозность, волнение, но, к счастью, упорный труд оказался не напрасен. «Выступление Ярослава для нашей семьи — большая радость. Шахматы отнимают очень много времени и сил, — подчеркнула Ольга Слаутина. — Два года у нас на уме одни шахматы, доска дома никогда не закрывается. Ярослав играет в шахматы даже в телефоне».

Кстати, в семье вместе с Ярославом подрастают еще два младших брата. Может они тоже пойдут по его стопам?

К СВЕДЕНИЮ В возрастной группе до 9 лет победу одержал Архип Морозов из Татарстана, который осваивал азы шахмат в Чувашии. Третье место занял Мирон Нестеров из Челябинской области.

«Участники соревнований — будущее отечественных шахмат. Дети серьезно настроены — все в руках ребят. Надеюсь, что время, проведенное в нашей республике, оставит в памяти участников только яркие эмоции и впечатления, — сказал министр спорта Чувашии Василий Петров. — Важно, что шахматы стремительно развиваются в Чувашии, а интерес к ним растет. У нас открыты шахматные клубы Сергея Карякина и Анатолия Карпова».

Непредсказуемо развивались события в группе девушек до 15 лет. В преддверии решающих партий на «золотое» место пьедестала претендовали три спортсменки. Среди них — Регина Соколова из Нижегородской области. Регина не выглядела явным фаворитом. Ведь у нее был последний рейтинг среди участниц возрастной категории. Однако не цифры играют в шахматы, а люди с уникальной логикой и мышлением. В итоге Регина Соколова, Елизавета Сенкус и Ульяна Дудкина набрали по 4,5 очка, но по дополнительным показателям (в первую очередь, личные встречи) юная спортсменка из Нижегородской области взяла трофей.

«Перед приездом в Чебоксары я поставила перед собой цель — взять путевку на первенство мира или континента (победители турнира по решению Федерации шахмат России направляются для участия в первенстве мира 2025 года или в первенстве континента 2025 года, — Прим. ред.). Я не верила, что выиграю, и очень рада, что все получилось, — сообщила Регина Соколова. — Мои соперницы очень сильно выглядели, со всеми понравилось играть».

Справка «СЧ» В нынешнем году состоялось 57 детских этапов Кубка России, которые прошли в 39 регионах страны.

Чуть легче сложился турнир для юной шахматистки из Самарской области Марии Калугиной. Набрав пять очков, она одержала победу в группе девочек до 13 лет. По признанию Марии, по ходу поединков ей несколько раз везло. Она оказывалась в проигрышной позиции, но находила ходы, которые в корне меняли расстановку на доске, и в итоге обыгрывала соперниц.

«Я старалась не волноваться во время турнира. Представляла, что играла на тренировке, без особого напряжения. Лидировала на протяжении всех соревнований, — отметила Мария Калугина. — Мне понравилась организация соревнований: красочная церемония открытия, удобное место проведения соревнований, трансляции партии».

Также для участников была организована насыщенная культурно-развлекательная программа. Они посетили различные музеи республики, а еще посмотрели в кинотеатре недавно вышедший в прокат фильм «Роковая партия» (история знаменитого шахматного поединка между чемпионом мира Михаилом Ботвинником и молодым претендентом Давидом Бронштейном, — Прим. ред.).

Министр спорта Чувашии Василий Петров поздравил Ярослава Слаутина и его маму Ольгу с заслуженным успехом. Фото Минспорта Чувашии