Занимаясь вопросами наследства, чебоксарец узнал, что его отец при жизни не оформил право собственности на земельный участок. Нотариус, ссылаясь на отсутствие документов, не стал включать этот объект недвижимости в список наследства.
Горожанин обратился в суд, который встал на его сторону. На этом мужчина и успокоился — не пришел по новой к нотариусу, не получил от него документы для дальнейшего оформления прав на участок. Посчитал, что решения суда достаточно для подтверждения того, что он является хозяином.
Дело было в 2017 году. В 2024-м чебоксарец решил продать землю, но тут выяснилось, что совершить сделку сразу невозможно — участок уже снят с кадастрового учета.
«Люди ошибочно считают, что наличие судебного решения автоматически влечет обязанность Росреестра вносить в ЕГРН записи по регистрации прав. При отсутствии заявления заинтересованного лица мы не имеем права вносить какие-либо записи. К тому же, если участок стоит на учете, но право собственности на него не зарегистрировали, то через пять лет такой участок могут снять с учета. Это и случилось с чебоксарцем. Ситуация неприятная, но не безвыходная», — прокомментировала заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева.
В Росреестре напоминают, что право на недвижимость возникает с момента его государственной регистрации. Для этого необходимо обратиться в любой офис МФЦ, представив заявление и документ об оплате государственной пошлины. Такая процедура нужна и при наличии судебного акта или свидетельства о праве на наследство.
Для постановки участка на кадастровый учет необходимо сначала обратиться в МФЦ, а затем к нотариусу — для оформления участка по наследству. Нотариус самостоятельно подаст документы в Росреестр на регистрацию права собственности, подсказали алгоритм действий в ведомстве.
Когда решения суда недостаточно
Занимаясь вопросами наследства, чебоксарец узнал, что его отец при жизни не оформил право собственности на земельный участок. Нотариус, ссылаясь на отсутствие документов, не стал включать этот объект недвижимости в список наследства.