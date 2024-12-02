Когда решения суда недостаточно

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Занимаясь вопросами наследства, чебоксарец узнал, что его отец при жизни не оформил право собственности на земельный участок. Нотариус, ссылаясь на отсутствие документов, не стал включать этот объект недвижимости в список наследства.
Горожанин обратился в суд, который встал на его сторону. На этом мужчина и успокоился — не пришел по новой к нотариусу, не получил от него документы для дальнейшего оформления прав на участок. Посчитал, что решения суда достаточно для подтверждения того, что он является хозяином.
Дело было в 2017 году. В 2024-м чебоксарец решил продать землю, но тут выяснилось, что совершить сделку сразу невозможно — участок уже снят с кадастрового учета.
«Люди ошибочно считают, что наличие судебного решения автоматически влечет обязанность Росреестра вносить в ЕГРН записи по регистрации прав. При отсутствии заявления заинтересованного лица мы не имеем права вносить какие-либо записи. К тому же, если участок стоит на учете, но право собственности на него не зарегистрировали, то через пять лет такой участок могут снять с учета. Это и случилось с чебоксарцем. Ситуация неприятная, но не безвыходная», — прокомментировала заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева.
В Росреестре напоминают, что право на недвижимость возникает с момента его государственной регистрации. Для этого необходимо обратиться в любой офис МФЦ, представив заявление и документ об оплате государственной пошлины. Такая процедура нужна и при наличии судебного акта или свидетельства о праве на наследство.
Для постановки участка на кадастровый учет необходимо сначала обратиться в МФЦ, а затем к нотариусу — для оформления участка по наследству. Нотариус самостоятельно подаст документы в Росреестр на регистрацию права собственности, подсказали алгоритм действий в ведомстве.

Опубликовано: 11 декабря 2024 г.


Читайте также:

Благодаря эскроу счетам резко возросло количество заключенных договоров долевого участия
Росреестр выявил в Чувашии около двух тысяч нарушений земельного законодательства
Информацию об аварийности жилья предлагают внести в реестр недвижимости
Росреестр рекомендует находить компромисс в решении спорных земельных вопросов
Чем отличается машино-место от парковки
Долевое строительство в 2020 году: вопросы и ответы
Оценка недвижимости по новым правилам
При продаже земельного участка в договоре необходимо указывать все ограничения

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.