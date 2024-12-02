В Чувашии восстановили утраченные пункты ГГС

В Чувашской Республике 643 пункта государственной геодезической сети (ГГС). Они охраняются государством и рассчитаны на использование в течение длительного времени.

«СЧ» уже сообщала о том, что специалисты Росреестра Чувашии проводят плановые работы по обследованию пунктов ГГС. В этом году были найдены два объекта, которые числились уже много лет утраченными — «Алешкино» Ядринского округа и «Александровское» Моргаушского округа. Они являются пунктами полигонометрии 3 класса, были заложены в 1987-1990 годах. Сейчас для них определены охранные зоны, сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Был установлен и факт утраты пункта ГГС «Тоскинеево», заложенного в 1958-1960 годах при проведении работ на территории Чебоксарского промышленного комплекса. Сейчас на его месте расположено одно из заброшенных зданий неработающего цеха ПАО «Химпром».

«За уничтожение, повреждение или снос пунктов ГГС предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Привлечь к административной ответственности «Химпром» мы не могли, так как пункт был утрачен очень давно и срок для привлечения уже истек (один год). Всего в нашей республике были оштрафованы две организации на общую сумму 450 тысяч рублей», — пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Сергей Васюков.

В Росреестре Чувашии напоминают, что правообладатели объектов недвижимости, а также специалисты, выполняющие геодезические и картографические работы, обязаны уведомлять обо всех случаях повреждения или уничтожения пунктов ГГС в течение 15 календарных дней.