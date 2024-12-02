Кофеиновые напитки возьмут под контроль

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чувашии намерены ограничить продажу энергетиков. Минэкономразвития подготовило законопроект, по которому такие напитки нельзя будет купить с десяти вечера до девяти утра, например, в круглосуточных магазинах. Кроме того, предлагается установить табу на их продажу в образовательных учреждениях, медицинских и культурных организациях, а также запретить реализацию в общественных местах, расположенных в многоквартирных домах. Ограничения затронут в том числе сбыт кофеиновой газировки дистанционно и через автоматы. Нельзя будет выкладывать тонизирующие напитки и на кассах.

По мнению экспертов министерства, эти меры позволят усилить государственное регулирование в сфере розничной торговли такой продукцией. Проект представлен на портале «Народный контроль» для обсуждения. Если нововведения получат поддержку, под действие указанных правил попадут более 5 тыс. торговых объектов республики. Напомним, в августе этого года принят федеральный закон о запрете продавать энергетики несовершеннолетним.

Опубликовано: 6 декабря 2024 г.


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