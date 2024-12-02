Школу в Аликовском округе проверят СКР, прокуратура и Роспотребнадзор

Учащиеся Вотланской школы Аликовского муниципального округа обратились в медицинское учреждение с симптомами пищевого отравления. Несколько детей госпитализировано.

В ситуации разбираются прокуратура и Следственное управление СКР по Чувашии. В ходе проверочных мероприятий необходимо установить, связана ли причина заболевания с посещением детей образовательного учреждения. Также будет дана оценка санитарно-эпидемиологическому состоянию школы. Кроме следователей и криминалистов к проверке подключены специалисты Роспотребнадзора.