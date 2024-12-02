В Чебоксарах произошла автомобильная авария с участием машины скорой помощи

«Скорая» выехала на встречку

В дорожном происшествии пострадали пять человек, среди которых — ребенок. По предварительным данным, все случилось возле остановки «Театр оперы и балета». «Скорая» с пациентом на борту, включив проблесковые маячки, выехала на встречную полосу и столкнулась сначала с одним автомобилем, затем в них влетела другая легковушка. Всех потерпевших в состоянии средней степени тяжести оперативно доставили в медучреждения. Ведомство держит ситуацию на контроле. Обстоятельства ДТП выясняются.