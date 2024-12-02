Схватки без компромиссов

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Исход многих финальных схваток решался за несколько секунд до конца поединков. Фото Максима Васильева

В Чебоксарах состоялся Всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Героя России, генерал-лейтенанта Николая Гаврилова

Соревнования прошли на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Волга». Напряженные схватки с непредсказуемыми развязками на последних секундах, вскинутые вверх руки после побед или разорванная экипировка от досадных поражений — каждый спортсмен стремился достичь максимального результата.
В течение двух дней более ста борцов из 25 регионов страны демонстрировали разнообразный арсенал приемов. Состязания прошли в необычном формате. В первый день после предварительных схваток проводились дуэли за бронзовые награды. А главные встречи организаторы оставили на заключительный день, чтобы не растягивать в рамках хронометраж соревнований.

Для победы в финале борцам приходилось проявлять не только силу и ловкость, но и мужской характер. Фото Максима Васильева

Стоит отметить, что вольная борьба — базовый вид спорта в Чувашии, которым занимаются более трех тысяч человек. Приветствуя участников, гостей и зрителей турнира, Глава республики Олег Николаев подчеркнул, что в нашем регионе активно развиваются единоборства.
«Турнир проводится почти 20 лет, за это время он стал статусным и каждый раз привлекает большое количество спортсменов. Он важен еще и с точки зрения популяризации спортивной борьбы, ведь когда проходят крупные соревнования, как правило, идет всплеск интереса к этому виду спорта у подрастающего поколения. Мы рады, что к нам приезжают гости из различных регионов, изучают культуру Чувашии», — сказал Олег Николаев.

Кстати
В ходе церемонии открытия Олег Николаев вручил удостоверение и знак «Мастер спорта России» Кириллу Бахметьеву, а также удостоверение и знак «Спортивный судья всероссийской категории» — Сергею Игнатьеву.

По мнению Героя России, генерал-лейтенанта Николая Гаврилова, вольная борьба дисциплинирует и прививает любовь к Родине. Николай Федорович привел пример воспитанника школы вольной борьбы Чувашии майора Сергея Семенова, ставшего Героем России за проявленное мужество во время выполнения воинского долга в зоне СВО. Также Николай Федорович поделился ожиданиями от финальных схваток турнира.
«Сейчас в четырех весовых категориях в финал вышли уроженцы Чувашии — отличный шанс проявить лучшие качества для наших спортсменов и порадовать зрителей победами, — подчеркнул Николай Гаврилов. — Если раньше турнир имел статус областных соревнований, то около десяти лет он уже проводится в качестве мастерского, что дает возможность участникам претендовать на присвоение звания «Мастер спорта».

Борьба то и дело переходила в партер. Фото Максима Васильева

В первой же финальной схватке в весовой категории 57 кг кандидатом на «золото» был Егор Смирнов. Наш земляк в начале поединка с Тельманом Савадом Оруджовым из Татарстана получил преимущество благодаря приему на два балла, а в зале зрители пребывали в томительном ожидании от развязки. Уже и победа близка, осталось чуть поднажать, но, к сожалению, сил на весь поединок не хватило — Тельман досрочно выиграл со счетом 12:2. После поединка Егор в полном недоумении от случившегося ушел с ковра. Но, несмотря на досадное поражение, все-таки нашел в себе силы, вышел на награждение.
Драматично развивался финал и в весе 74 кг между борцом Магомедом Магомедовым из Татарстана и Сулейманом Алиевым из Ростова. Соперники не жалели друг друга. К последним 30 секундам схватки Алиев уверенно выигрывал три очка, казалось, итог был предрешен. Однако в углу спортсмена из Татарстана возникло оживление — это наставник Магомеда увидел перспективу сделать решающий бросок на четыре балла и не прогадал. Магомедов эффектно уложил соперника на ковер и вырвал победу со счетом 7:6!
В весовой категории 97 кг в финале участвовал наш земляк Арсений Сергеев. Вообще Сергеевы — борцовская семья, из пяти детей четверо — «вольники». Старший брат Еремей имеет множество наград самых крупных всероссийских состязаний. Пока он не может выступать, но приехал поддержать Арсения. Младшие Матвей и Варвара также занимаются борьбой в спортшколе имени олимпийского чемпиона В.П. Воронкова в Канаше. Усиленные тренировки не пропадают даром — на нынешнем турнире Арсений досрочно победил борца из Татарстана Камиля Ахмедзияутдинова с сухим счетом 10:0. Соперник Арсения был так расстроен проигрышем, что готов был крушить все вокруг, но, к счастью, вовремя утихомирил свой пыл. По признанию Сергеева, схватка прошла по плану. «Выдал максимальный результат — провел приемы, которые мы планировали с тренером. Конечно, я чувствовал дополнительную ответственность, выступая на глазах у родных и близких, — сообщил 19-летний Арсений Сергеев. — Нас отец привел в вольную борьбу. Сейчас я понимаю, что это любимое занятие в моей жизни — воспитывает мужество, дисциплину. Я очень хочу выиграть первенство России до 21 года и до 24 лет, чтобы принять участие в международных турнирах».

Победителей и призеров соревнований награждали Глава Чувашии Олег Николаев и Герой России, генерал-лейтенант Николай Гаврилов. Фото Максима Васильева

В карьере уже упомянутого 18-летнего Кирилла Бахметьева, выступившего в финале веса 61 кг против Александра Кочевого из Красноярского края, решающую роль тоже сыграл отец. Сначала Кирилл занимался гимнастикой, а потом уже перешел в вольную борьбу. Возможно, пластика тела, добытая после гимнастических тренировок, помогла Бахметьеву в финале. По ходу поединка наш земляк с огромным трудом преодолевал сопротивление соперника. Кирилл дважды выталкивал Александра за пределы ковра — два очка за оба приема в копилке. Ближе к концу Бахметьев выигрывал уже четыре балла, но он выживал в этой дуэли. И в итоге удержал победу, хоть и пропустил бросок на два очка на последних секундах. После поединка Кириллу потребовалось время, чтобы немного расходиться и дать интервью корреспонденту «СЧ». Кстати, финальная схватка имела для нашего борца принципиальное значение.
«По ходу схватки мне было очень тяжело. В концовке я боролся практически на морально-волевых качествах. Сил катастрофически не хватало, — поделился эмоциями Кирилл. — Я уже встречался с соперником по финалу в прошлом году в рамках тренировочного лагеря и проиграл. Борцы такое не забывают. Я очень долго готовился к схватке и больше всего внимание уделял психологическому настрою. Соперник физически сильнее меня, старше меня на несколько лет. Я хотел больше победить, чем он».
По итогам 18-го Всероссийского турнира по вольной борьбе на призы Героя России, генерал-лейтенанта Николая Гаврилова представители Чувашии завоевали три золотые, две серебряные и семь бронзовых медалей.

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ, министр спорта Чувашии:

«Вольная борьба динамично развивается в Чувашии. Спортсмены демонстрируют высокие результаты на соревнованиях самого высокого уровня. За 18-летнюю историю на Всероссийском турнире на призы Героя России, генерал-лейтенанта Николая Федоровича Гаврилова выступали многие именитые спортсмены, которые сейчас известны в России. Также важно, что Николай Федорович уделяет внимание патриотическому воспитанию молодежи. Спортсмены из Чувашии доблестно защищают нашу Родину в ходе специальной военной операции, где спортивная подготовка им очень помогает. Мы гордимся нашими героями!»

ДАВИД МУСУЛЬБЕС,
олимпийский чемпион, президент Российского союза спортсменов:

«Я уверен, что этот турнир станет отправной точкой к проведению и других международных и всероссийских соревнований и что в Чебоксарах еще соберутся лучшие спортсмены, звезды спорта, не только по спортивной борьбе, но и по другим видам спорта. Сегодня Министерство спорта Чувашии играет большую роль в пополнении чемпионами национальной сборной команды России по всем видам спорта. Вместе с Министерством спорта России мы, конечно, следим за успехами республики и хотим сказать, что спортсмены подают большие надежды».

ДЕМЬЯН МАКАРОВ,
победитель турнира в весовой категории 65 кг (Республика Татарстан):

«Я рад победе. Пришлось пройти множество испытаний на пути к «золоту» — изнуряющие тренировки, весогонка (кратковременная потеря веса в спорте через уменьшение количества жидкости в организме. — Прим. ред.). Я очень хотел выступить, чтобы не потерять соревновательный ритм и подготовиться к будущим стартам. Организация соревнований на высшем уровне. Мы жили в комфортных условиях, кормили вкусно. Чебоксары — отличный город. Еще мне понравился красивый кубок, который займет почетное место в моей коллекции наград».

Опубликовано: 2 декабря 2024 г.


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