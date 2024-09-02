В Шемуршинском округе прошли торжества в честь 85-летия Валерия Яковлева

Малая родина отвечает ему взаимностью

Хорошо в деревне осенью! Огородно-полевые работы подходят к концу, уступая место ранним сумеркам и тихим посиделкам возле печки, когда самое время подумать о чем-то добром и чистом. В воздухе, загустевшем и вязком, стоит запах перепаханной земли и спелых яблок, вселяющий спокойствие и уверенность в том, что все идет своим чередом. Появиться на свет в такую пору, когда мир словно замер в моменте умиротворения и ускользающей красоты, сродни божьему благословению… Жизненный путь народного артиста СССР Валерия Яковлева, устланный золотом осенней листвы и теплого сентябрьского солнца, вот уже 85 лет подтверждает это.

Основные юбилейные торжества еще впереди. А 25 сентября, в сам день рождения, Валерий Николаевич по традиции поспешил в родную деревню Трехизб-Шемурша. Именно отсюда он много лет назад впервые отправился в Чебоксары в кузове грузовой машины с зерном, сделав шаг в большую жизнь. «Вселенная для меня вмещалась в бездонное небо и тринадцать деревень, обозреваемых с вершины черемухи, растущей в саду рядом с домом», — делится воспоминаниями Валерий Николаевич.

Здесь же произошло и первое знакомство с театром. Однажды в сельском клубе давали спектакли профессиональные артисты. Для тех, кто не покладая рук с раннего утра и до позднего вечера трудится в колхозе, это было целое событие. Вот и Валера, терзаемый любопытством, решил хоть одним глазком взглянуть на представление. Правда, в зал пришлось лезть через форточку. «Денег не хватало, — продолжает Валерий Николаевич. — Семья у нас была не театральная, но я вырос в селе некрещенных чувашей, где сохранялись старые праздники, необычайно театрализованные по сути. Это оказывало сильнейшее воздействие. Когда был маленьким, меня таскали по свадьбам и гостям, где я лихо отплясывал». А узнав о том, что из Москвы приехала комиссия по отбору ребят в чувашскую студию ГИТИСа, втайне от родственников взял да и прошел вступительные испытания.

Учеба в столице превратилась в увлекательное приключение. «Один щеголял невиданным мундштуком, другой красивой тростью. Мимо пройдешь — обязательно обернешься, — рассказывает Валерий Николаевич о своих гитисовских педагогах, среди которых великие мхатовцы Василий Орлов и Мария Кнебель. — Такая интеллигентная аура придавала удивительную силу, а желание стать похожим на них заставляло упорно работать над собой». Впрочем, к труду юноша был приучен со школьной скамьи. Много читал и едва ли не с восьмого класса начал коллекционировать книги, сделал вместе с мальчишками детекторный приемник и помогал односельчанам в сборе урожая (за Валерой даже закрепили телегу и лошадь).

Малая родина по сей день отвечает ему взаимностью. Земляки встретили юбиляра песнями и танцами, хлебом-солью и свежесваренным пивом «с?ра». Накрыли стол в родительском доме и с удовольствием посмотрели концерт «Юрлар-и, ташлар-и фольклорпа джаз к?ввипе» (От фольклора до джаза), дважды показанный артистами Чувашского академического драматического театра имени К.В. Иванова в Шемуршинском районном Дворце культуры. В числе номеров программы — обряды чувашской свадьбы с плачем невесты и проводов в армию, когда в качестве оберега мать завязывала на груди призывника вышитые полотенца, благословляя на счастливую дорогу, хоровод и молодежные посиделки «улах» с игрищами и рукоделием. Прозвучал и поздравительный адрес от Главы Чувашии Олега Николаева, врученный заместителем министра культуры республики Георгием Богуславским.

В 2009 году в Трехизб-Шемурше появился «именной» парк Валерия Яковлева, где растет около четырех сотен берез, рябин и елей. Его закладка была приурочена к столетию со дня рождения отца режиссера Николая Яковлевича Яковлева, пропавшего без вести в 1941 году. «Когда началась война, мне было чуть меньше двух лет, поэтому папу я не помню, — говорит постановщик. — Знаю только, что сначала его отправили в Горький, а затем на Украину, в Сумскую область, граничащую с Брянской, Курской и Белгородской областями. Немцы прорывались к Москве, и он попал в окружение». В память об отце Валерий Николаевич собственноручно посадил первое дерево и передал землякам список погибших участников Великой Отечественной войны по данным Шемуршинского райвоенкомата от 21 ноября 1947 года. Теперь их имена высечены на мемориальной плите, у которой всегда лежат живые цветы.

ОЛЬГА ЛЮБИМОВА, министр культуры России: «Уважаемый Валерий Николаевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Вы внесли огромный вклад в развитие сценического искусства не только Чувашской Республики, но и Российской Федерации. Благодаря таланту и мастерству, неустанному труду Вы достигли высот профессионализма, завоевали искреннюю любовь зрителей и коллег. Для молодого поколения артистов Ваш творческий путь служит ярким примером удивительной самоотдачи и подлинной преданности искусству. Выражаю глубокую признательность за Вашу многолетнюю плодотворную работу, искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и творческого вдохновения!»

В ТЕМУ

Деревня Трехизб-Шемурша

(Виçпӳрт Шăмăршă) — место с особой «многонациональной» атмосферой и аурой. Основанная около 380 лет назад переселенцами из Чемуршинской волости Кокшайского уезда (сейчас это территория Марий Эл), она соседствует с татарскими, мордовскими и русскими деревнями. В давние времена тут функционировали четыре ветряные мельницы и три крупообдирки, жило много вышивальщиц, мастеров по металлу и резчиков по дереву. Помимо народного артиста СССР Валерия Яковлева среди почетных уроженцев деревни — народный писатель Чувашии Николай Ильбеков, поэт-фронтовик Владимир Бараев-Серкке и участник Первой мировой войны, кавалер двух Георгиевских крестов и ордена Святой Анны Велла Мулендеев. В 1913 году по инициативе местного священника Стефана Павлова в Трехизб-Шемурше установили памятник императору Александру II, который был разрушен после Октябрьской революции.