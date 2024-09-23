В Чебоксарское водохранилище выпустили очередную партию молоди редкой рыбы

Из тепличных условий в естественную среду

В старину осетровых поставляли прямиком к царскому двору, и стерлядь занимала почетное место на столе. Сейчас эта рыба занесена в Красную книгу. Специалисты занимаются восстановлением популяции. В Чебоксарах регулярно проводится выпуск молоди в Волгу. На одном из таких мероприятий побывал корреспондент газеты «Советская Чувашия».

Белый фургон заворачивает прямо к берегу. Внутри — емкость в два с половиной кубометра. В такой «переноске» поддерживаются оптимальные для рыбок условия. Эта партия прибыла из Набережных Челнов, минуя Каму, — остроносых «выпускников» примут волжские волны.

На весах стоит ведро. В нем в несколько заходов взвешивают выловленную большим сачком молодь и поштучно пересчитывают. Подходит мужчина, выгуливающий на поводке роскошную хаски, — заинтересовались оба. «Делаем навеску», — поясняют неожиданным экскурсантам специалисты. И через несколько минут подводят первый итог: «Шестьдесят семь!» Новички тут же отправляются в большую воду, энергично работая треугольными плавниками. Плыви, рыбка!

«Зарыбление проводится в рамках компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам в результате деятельности предприятий. Это происходит при добыче нерудных материалов (того же песка), строительстве и реконструкции промышленных объектов, заборе воды для хознужд и так далее», — рассказывает Александр Ильгачев, начальник отдела по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов по Чувашской Республике Камско-Волжского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Специалисты руководствуются рекомендациями Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Чувашия в зоне ответственности двух научных филиалов: Нижегородский курирует Чебоксарское водохранилище и бассейн Суры со всеми ее притоками, а Татарский — Куйбышевское водохранилище, в которое впадают такие реки, как Цивиль, Аниш.

Видовой состав ценных и промысловых рыб, которыми пополняется водное пространство, тоже определяют по науке. К примеру, в Чебоксарское водохранилище выпускают молодь стерляди — средней штучной навеской не менее 3 граммов, сеголеток сазана не менее 20 граммов и 25-граммовых особей толстолобика. Работа эта ежегодная. С мая по октябрь на территории Чувашии в Волгу отпускается от 300 тыс. до 1 млн мальков. К слову, в Куйбышевском водохранилище рекомендовано и зарыбление личинкой щуки, вылупившейся из икры.

«Почему именно рыбоводство?» — интересуюсь я у Рустема Байтамирова, привезшего стерлядку в Чебоксары. «Интересно стало. Уже лет семь этим занимаюсь», — отвечает предприниматель из Татарстана и припоминает, что у него дома раньше всегда были аквариумы. Он охотно посвящает в детали: «Весь цикл проводится в закрытом помещении, в бассейнах. Есть такая установка замкнутого водоснабжения. Предусмотрено все — очистка воды через фильтры, подача кислорода, ионизация». Условия практически тепличные, размышляю я. А теперь, в большой воде, включится естественный отбор.

Промысловый возврат от молоди стерляди для Волжско-Каспийского бассейна составляет всего лишь 5–5,5%, сообщают специалисты. Это значит, из ста штук выживает около пяти особей. А, между прочим, нереститься царская рыбка начнет только через несколько лет: самки становятся половозрелыми на шестом-восьмом году жизни. Гибнет молодь по самым разным причинам. На нее охотятся водные хищники и птицы, может «сказать свое слово» химический состав воды, ее температура или насыщенность кислородом. Происходит это и из-за деятельности человека, в том числе — незаконного рыболовства.

Браконьеров сейчас меньше, но подобные административные нарушения, увы, фиксируются. Рыбаки промышляют в охранных зонах, во время нереста, запрещенными снастями… Штрафы выливаются в кругленькие суммы с пятью-шестью нулями, с конфискацией задействованных в нарушении транспортных средств и орудий лова. Может дойти и до уголовного дела. Если же стерлядь попалась случайно, при любительском лове, ее необходимо сразу же выпустить обратно, в среду обитания.

Популяция стерляди в реке Суре занесена в Красную книгу России, в Чебоксарском и Куйбышевском водохранилище — в Красную книгу Чувашии. Так что ловить царскую рыбку нельзя ни при каких условиях — сейчас идет восстановление ее численности. И, надо отметить, результаты есть. На территории Чувашии стали встречаться половозрелые особи.

В этот раз в Волгу выпустили более 20 кг молоди стерляди — свыше 5800 штук. Каждая рыбка в среднем — 3,5 грамма. Если повезет, она вырастет, и Волга пополнит свои живые богатства.