Госжилинспекция Чувашии обнаружила нецелевое использование средств на капремонт

Госжилинспекция Чувашии проверила расходование средств со специальных счетов, открытых на формирование фонда капитального ремонта домов, и обнаружила нецелевое использование более 1,8 млн рублей.

В списке — чебоксарские ТСЖ «Надежда» и ЖК «Будайка», шумерлинские ТСЖ «Сура-1» и «Кристалл». К примеру, владелец спецсчета ТСЖ «Надежда» заключил договор на выполнение работ по капремонту входной группы, замене ограждений площадок, ремонт штукатурки фасада. Однако замена ограждений (на это было направлено 98760 рублей) не относится к капремонту. Подобные работы должны финансироваться за счет ежемесячно собираемой с собственников помещений платы за содержание жилого помещения.

Госжилинспекция передала материалы проверки в следственные органы.