Госжилинспекция Чувашии обнаружила нецелевое использование средств на капремонт

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Госжилинспекция Чувашии проверила расходование средств со специальных счетов, открытых на формирование фонда капитального ремонта домов, и обнаружила нецелевое использование более 1,8 млн рублей.

В списке — чебоксарские ТСЖ «Надежда» и ЖК «Будайка», шумерлинские ТСЖ «Сура-1» и «Кристалл». К примеру, владелец спецсчета ТСЖ «Надежда» заключил договор на выполнение работ по капремонту входной группы, замене ограждений площадок, ремонт штукатурки фасада. Однако замена ограждений (на это было направлено 98760 рублей) не относится к капремонту. Подобные работы должны финансироваться за счет ежемесячно собираемой с собственников помещений платы за содержание жилого помещения.

Госжилинспекция передала материалы проверки в следственные органы.

Опубликовано: 27 сентября 2024 г.


Читайте также:

23 многоквартирных дома могут получить субсидии на энергоэффективный капремонт
В Вурнарской школе прозвенел звонок
На объектах здравоохранения должны работать «здоровые» подрядчики
Три дома в Чебоксарах ждет энергоэффективный капремонт
Правительство России выделило Чувашии 330 млн на закупку трех "Валдаев"
Глава города Чебоксары Олег Кортунов ознакомился с ходом строительных работ в школах № 63 и № 28
Глава Чувашии ознакомился с ходом строительных работ в школах и детсадах
Чувашская филармония готовится к открытию

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.