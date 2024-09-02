Жители Заволжья жалуются на мотогонщиков

Жители Заволжья пожаловались в Минприроды Чувашии на питбайкеров и мотоциклистов, которые в сосновом бору устроили тренировочные трассы. Рев моторов, по их словам, слышится днем и ночью. Инспекторы КУ «Лесная охрана» совместно с Госавтоинспекцией МВД по Чувашии провели рейд. Выяснилось, что кроме заядлых мотогонщиков заволжскую тишину регулярно нарушают любители экстремального отдыха. Предприниматели оборудовали прокат, где любой желающий может арендовать байк или квадроцикл. Не имея права управлять таким транспортным средством, лихачи разъезжают вокруг стройных берез и сосен вдоль живописных речек и озер. С одним из удальцов во время проверки пришлось разбираться представителям правоохранительных органов. Как рассказали в Минприроды, интенсивная езда на мототехнике вредит почвенному покрову, из-за чего страдают и деревья. За самовольное использование и уничтожение лесов предусмотрена административная ответственность — предупредили инспекторы.