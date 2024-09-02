МИХАИЛ МИШУСТИН,

Председатель Правительства Российской Федерации:

«В ближайшие годы предстоит создать крепкий фундамент для технологически суверенной электронной индустрии страны, в том числе на основе собственных разработок и формирования всех необходимых компетенций.

При поддержке главы государства, Правительства, институтов развития, фондов ведущие научные организации проводят широкий спектр научно-исследовательских работ. Мы понимаем, что это долгий путь, в который будут вовлечены сотни коллективов. Но пройти по нему необходимо. Ведь в результате мы должны получить оригинальные отечественные решения, которые будут внедряться в производство, кто лучше вас это понимает, уважаемые участники форума, превращаться в товары, услуги. И потом на их основе предстоит сформировать новые рынки, что самым положительным образом, уверен в этом, скажется на динамике нашей экономики в целом, на доходах граждан».