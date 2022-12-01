Чувашские швейники обновляют оборудование и успешно замещают импортную продукцию

Фонд в помощь

Глава республики Олег Николаев принял участие в открытии раскройного цеха швейной фабрики «Пике», входящей в производственный комплекс АО «Лента. Закупить новое высокопроизводительное оборудование для цеха помог заем под 1% годовых от Фонда развития промышленности Чувашии.

Генеральный директор АО «Лента» Роза Иванова поблагодарила правительство республики за возможности для реализации новых проектов: «Если бы не Фонд развития промышленности, мы бы тысячу раз подумали, заходить в этот проект или нет». Рассказала она и про хорошую работу коллектива «Пике», благодаря которой экспортные поставки трикотажной одежды уже осуществляются в Казахстан, Беларусь и другие страны СНГ. Директор фабрики «Пике» Аркадий Иванов в свою очередь сообщил, что ФРП предложил очень комфортные условия займа с началом выплат через три года. И добавил, что закупленный для цеха новый раскройный комплекс очень экономичен. «По расчетам фабрики, благодаря современному оборудованию до 6% снизятся затраты сырья, — уточнил он. — А это, в свою очередь, снизит себестоимость продукции».

Олег Николаев, Глава Чувашии: «Когда работает промышленность, у нас есть рабочие места, заработные платы, налоги в бюджет. Наша задача — через комплексное системное развитие добиться главного: чтобы качество жизни в республике было на современном уровне».

Олег Николаев также посетил ткацкий цех, где производят текстильные контактные ленты. «В связи с введением санкций пришлось искать новых поставщиков: немецких и австрийских производителей текстильно-вспомогательных материалов и красителей заменили на российских и азиатских», — рассказала Главе республики Роза Иванова. По ее словам, сейчас на предприятии уровень локализации производства доведен до 100%, а доля продукции, замещающей иностранные аналоги (ленты для автомобильных ремней безопасности, текстильные контактные ленты-липучки), составляет свыше 50%. Сообщила генеральный директор «Ленты» и о том, что в ближайшее время предприятие планирует реализовать несколько инвестпроектов по производству специализированных лент.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, в ходе визита было обсуждено формирование кластера предприятий легкой промышленности. Помимо АО «Лента» и ООО «Швейная фабрика «Пике» в него могут войти еще девять организаций. Это ООО «Фирма художественных промыслов «Паха тlрl», ООО «Пилеш», АО «Швейная фабрика «ЭЛИТА», ООО «Яхтинг», ООО «Кайсаров», ООО «ВолгаТекс», ООО «Нико Текстиль», ОАО «Текстильмаш» и ООО «Интертексгрупп».