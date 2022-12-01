АЛИНА ГРЕШНИКОВА,

начальник управления по операционным закупкам АО «Евроцемент груп»:

«Уход многих зарубежных вендоров, сложности со ввозом продукции на территорию Российской Федерации и нарушения в поставках сырья основных отечественных производителей — в текущем году все это привело к переориентации «рынка заказчика» на «рынок поставщика»… Многие задачи в этом году касались реализации программы импортозамещения и одним из важных направлений в этой работе стало обновление парка автомобильной и карьерной техники. Сегодня транспортный парк Евроцемента уже пополнили современные алюминиевые полуприцепы для перевозки цемента из Чувашии, а практически на все заводы компании поступила специальная и карьерная техника: от погрузчиков и бульдозеров до многотонных самосвалов из различных регионов России и из республики Беларусь».