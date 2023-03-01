АНАТОЛИЙ СИВКО,

директор завода «Ветразь» (Беларусь):

«У нас много партнеров, выполняем заказы различных предприятий, поставляем детали и узлы для ремонта лифтов в обслуживающие организации. По-прежнему, хоть и в меньших объемах, сотрудничаем с европейскими коллегами. Что касается ужесточения санкционной политики, да, почувствовали — около 50 процентов материалов получали из Италии. Но быстро переориентировались и нашли новых партнеров — заключили соглашение с Чебоксарами. А связи с теми же итальянскими партнерами продолжаем поддерживать. Бизнес, несмотря на все политические препятствия, хочет и будет взаимодействовать на общее благо».