Глава Чувашии обсудил перспективы развития ООО «Мега ЮРМА»

Будет чем заменить импорт

Предприятие появилось на деловой карте региона в результате сделки по приобретению агрохолдинга «Юрма». По условиям покупки компания будет реализовывать свою продукцию под брендом CHUVA. Помимо смены названия, появляется и новый логотип с элементами чувашской вышивки. Активы холдинга включают инкубатор, корпуса клеточного содержания цыплят-бройлеров, бойню.

В ходе встречи речь шла о создании репродуктора второго порядка по производству инкубационных яиц. Как отметил Глава, это может решить вопрос импортозависимости, имеет хорошие перспективы. Тогда место предприятия на рынке укрепится, а Чувашия закрепит за собой лидерские позиции в области птицеводства. Руководство предприятия пояснило, что потребность в стране в родительских формах практически полностью зависит от поставок из-за рубежа. Результатом же строительства инкубатория станет полное обеспечение потребности птицефабрик Приволжского федерального округа в качественном племенном материале, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Также отмечалось, что с ребрендингом поменялась не только вывеска, но и весь внутренний процесс организации труда. Растет производительность, компании предоставлены субсидии из республиканского бюджета на приобретение технологического оборудования для глубокой переработки мяса.

Напомним, вопросы развития птицеводческой отрасли Чувашии обсуждались на встрече Олега Николаева с вице-премьером российского правительства Викторией Абрамченко в минувшем апреле. В том числе строительство высокотехнологичного племрепродуктора — мощностью 60 млн штук инкубационного яйца в год. В настоящее время отечественные птицефабрики полностью зависят от поставок племенных инкубационных яиц из-за рубежа. Ситуация на внешних рынках осложняется также тем, что многие страны наращивают его закупки в связи с динамичным развитием производства мяса птицы, что приводит к росту цен на него и возникновению дефицита. Новый инкубатор в «Мега ЮРМЕ» позволит снизить импортозависимость в инкубационном яйце. Его дефицит на отечественном рынке оценивается в 3 млрд штук в год.