Начало положено: в недавно отстроенном спортивном комплексе «Волга» прошли первые в истории официальные соревнования. Здесь с большим размахом состоялись чемпионат и первенство республики по чувашской национальной борьбе «керешу» — к слову, ранее тоже не проводившиеся.

В последнее время наблюдается повышение интереса к возрождению национальных видов единоборств. Доказательством этому — переполненные зрителями трибуны. Многолюдно было и рядом с коврами, здесь борцы следили за первыми схватками и ждали своей очереди на поединок. В них принимали участие более 360 человек. Своих спортсменов делегировали все муниципалитеты Чувашии, их главы, кстати, тоже присутствовали. И это не вызывает удивления: по инициативе Минспорта Чувашии начиная с 2022 года курсы повышения квалификации по керешу прошли 64 тренера-преподавателя республиканских и муниципальных спортивных школ. Всего этим видом борьбы занимаются 523 спортсмена, тренерской работой — 36 преподавателей.

«Чувашская национальная борьба «керешу» — это достояние нашей республики. Много веков сильнейшие богатыри Чувашии соревновались в своей силе и удали. Сегодня мы продолжаем сохранять и развивать этот вид спорта для наших детей и будущих поколений», — заявил Глава Чувашии Олег Николаев, напомнив, что ранее керешу был представлен на прошедших в Чебоксарах Всемирных играх национальных видов единоборств, а также на празднике Акатуй в Москве.

Соревнования в спорткомплексе «Волга» руководитель республики назвал еще одной ступенью в развитии керешу. «И каждый здесь присутствующий является свидетелем исторического события. Несомненно, спортсмены, выходящие сегодня на ковер, уже победители, ведь они вписали свое имя в спортивную летопись нашей республики», — заявил Николаев. «Вперед, керешу!» — призвал Глава республики.

Министр спорта Чувашии Василий Петров обратил внимание на то, с каким азартом борются участники баталий. «Каждый хочет войти в историю, стать первым чемпионом», — сказал Петров.

И действительно, страсти на коврах разгорались нешуточные. Не раз доходило дело до того, что спортсменам требовалась помощь медиков. И, как вы думаете, что потом делали юноши? Нет, не уходили восвояси, а продолжали борьбу и даже завоевывали баллы. Настоящая воля к победе!

Министр заявил, что в Чувашии планируют вывести керешу на межрегиональный и всероссийский уровни. «Будем поддерживать наш национальный вид единоборства!» — заверил Василий Петров.

«А что насчет международного статуса?» — поинтересовались у главы спортивного ведомства журналисты. Петров отметил, что в данный момент об этом думать «еще рановато». Но рассказал о предварительных договоренностях с Татарстаном, где динамично развивается местный национальный вид борьбы «кореш». «Я услышал их пожелания совместно продвигать наши виды спорта, и мы будем работать в этом направлении», — заявил министр спорта Чувашии.

Зато о международных перспективах упомянул депутат Госдумы Анатолий Аксаков. «Здорово, что ребята интересуются этим видом спорта, своей национальной борьбой. Это соприкосновение с корнями, традициями, историей своего народа. Благодаря этому Чувашия будет двигаться вперед. Это можно сделать, только опираясь на свои корни и традиции, уважая их. Я уверен, что мы продвинем керешу и на федеральный уровень, и международный, когда соревнования будут признаны на самом высоком уровне, в том числе олимпийских комитетов», — заявил Аксаков журналистам.

Амбиции амбициями, но депутат не стал скрывать и недочеты, которых не удалось избежать в дебютном соревновании. «Уровень состязания довольно высокий, смотрю с удовольствием — есть эмоции. Есть борьба. При этом вижу и недостатки, которые необходимо отрегулировать, чтобы зрителям лучше было понятно, кто борется, кто победил. Одновременно задействовано три ковра, и трудно проследить за результатами. Есть мелочи, но они тоже важны, мы над этим будем работать, чтобы каждое соревнование проводилось на уровне международных стандартов», — сказал Аксаков.

Заодно депутат поблагодарил Олега Николаева, совместная работа с которым, сказал он, привела к появлению стадиона «Волга». Также Анатолий Аксаков выразил слова благодарности строителям спорткомплекса.

Пробелы в организации присутствовали и у самих команд. В зале через микрофон то и дело призывали участников заранее готовиться к выходу на ковер. Понять можно, ведь некоторых приходилось ждать. А ведь спортсмены имеют свойство настраиваться на бой «здесь и сейчас» — и что делать с этим настроем, стоя в одиночку на ковре?

Необходимо отметить публику — она проявила себя как настоящий ценитель спорта и борьбы, живо реагировала на события, а успешные и красивые приемы сопровождала аплодисментами. Праздник керешу на «Волге» получился душевным.

По итогам прошедших соревнований будет сформирована спортивная сборная команда Чувашии.

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВ, Герой России: «Я как руководитель Федерации спортивной борьбы Чувашской Республики, безусловно, очень рад тому, что в новом спортивном объекте в Чебоксарах проходит официальный турнир по национальной борьбе «керешу». Керешу является олицетворением чувашских традиций, это дань уважения нашим предкам. На всех праздниках — деревенских, районных, Акатуях — мы всегда видели удаль наших богатырей, которые боролись на поясах и мирно трудились на полях и предприятиях. Сейчас этот вид спорта не является олимпийским, но для того, чтобы восстановить национальные традиции и колорит, я считаю, руководство республики очень правильно сделало, что стало бурно развивать этот вид спорта. Чувашский народ может достойно представлять себя на национальных праздниках».

Первые победители чемпионата и первенства Чувашии по керешу

Девушки 15-17 лет

Оксана Павлова (Новочебоксарск, 48 кг)

Юноши 15-17 лет

Кирилл Куприянов (Цивильский округ, 42 кг)

Ильнур Яфизов (Батыревский округ, 46 кг)

Максим Иванов (Вурнарский округ, 50 кг)

Ильшат Купкенов (Батыревский округ, 55 кг)

Степан Малышев (Чебоксары, 60 кг)

Родион Фомкин (Чебоксары, 66 кг)

Додихудо Исмаилов (Канаш, 73 кг)

Максим Леонтьев (Батыревский округ, 73+ кг)

Мужчины

Никита Щетинин (Ядринский округ, 60 кг)

Андрей Козлов (Батыревский округ, 66 кг)

Антон Георгиев (Канашский округ, 73 кг)

Станислав Никифоров (Цивильск, 81 кг)

Шамиль Вахитов (Батыревский округ, 90 кг)

Евгений Абрамов (Яльчикский округ, 100 кг)

Рустам Шогенов (Цивильский округ, 100+ кг)