Ситуация с занятостью в Чувашии стабильная

Республика находится на 31-м месте среди регионов России по ситуации на рынке труда с рейтинговым баллом 69,62 по итогам 2023 года. Это выше на 7,58 балла, чем годом раньше.

По данным агентства РИА Рейтинг, лидерами являются Москва и Санкт-Петербург, у которых значение рейтингового балла превышает 96 из 100 возможных. Третье место занимает Московская область с 86,5 балла. В первую пятерку входят также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Республика Татарстан. Регионы-лидеры характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, здесь низкий уровень безработицы, высокие зарплаты, большая емкость рынка труда.

Нижние позиции занимают Ингушетия, Дагестан, Тыва, Чеченская и Кабардино-Балкарская республики. В этих регионах значение рейтингового балла составило менее 25. По сравнению с 2022 годом число таких субъектов РФ снизилось на два. По итогам 2023-го наибольшее увеличение рейтингового балла произошло в Северной Осетии — Алании, Карачаево-Черкесской Республике. Отмечается, что почти во всех регионах ситуация на рынке труда улучшилась.