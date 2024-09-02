Вольности «наливаек» ограничат

Этой теме было посвящено очередное заседание рабочей группы по выработке мер, направленных на сокращение незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в Чувашии.

Рассмотрен подготовленный Минэкономразвития республики проект закона, который ограничит продажу алкогольной продукции с 23 до 10 часов в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Такое требование не будет распространяться только на рестораны. Также планируется запретить розничную продажу алкогольной продукции, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, где вход для посетителей организован со стороны подъездов и придомовой территории.

«Регион идет по пути снижения последствий потребления алкоголя и направляет усилия на формирование здорового образа жизни. Минздравом Чувашии разработан и утвержден план по снижению смертности населения. Муниципалитеты внедряют свои идеи, например, проводят советы профилактики с группами риска, выезжают в рейды по точкам продажи алкоголя», — отметил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

На заседании группы рассмотрели инициативы и практики муниципалитетов в борьбе с алкоголизацией. Так, специалисты администрации Чебоксарского округа и территориальных отделов проводят разъяснительную работу с торговыми организациями, индивидуальными предпринимателями по порядку реализации алкогольной продукции. Педагогические коллективы школ ведут учет семей, находящихся в социально опасном положении. В администрации Цивильского округа организована работа «горячей линии» для приема обращений по замеченным фактам незаконной реализации спиртосодержащей продукции.