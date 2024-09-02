Этой теме было посвящено очередное заседание рабочей группы по выработке мер, направленных на сокращение незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в Чувашии.
Рассмотрен подготовленный Минэкономразвития республики проект закона, который ограничит продажу алкогольной продукции с 23 до 10 часов в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Такое требование не будет распространяться только на рестораны. Также планируется запретить розничную продажу алкогольной продукции, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, где вход для посетителей организован со стороны подъездов и придомовой территории.
«Регион идет по пути снижения последствий потребления алкоголя и направляет усилия на формирование здорового образа жизни. Минздравом Чувашии разработан и утвержден план по снижению смертности населения. Муниципалитеты внедряют свои идеи, например, проводят советы профилактики с группами риска, выезжают в рейды по точкам продажи алкоголя», — отметил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.
На заседании группы рассмотрели инициативы и практики муниципалитетов в борьбе с алкоголизацией. Так, специалисты администрации Чебоксарского округа и территориальных отделов проводят разъяснительную работу с торговыми организациями, индивидуальными предпринимателями по порядку реализации алкогольной продукции. Педагогические коллективы школ ведут учет семей, находящихся в социально опасном положении. В администрации Цивильского округа организована работа «горячей линии» для приема обращений по замеченным фактам незаконной реализации спиртосодержащей продукции.
Вольности «наливаек» ограничат
Этой теме было посвящено очередное заседание рабочей группы по выработке мер, направленных на сокращение незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в Чувашии.