Неравнодушные жители делятся урожаем и добротой

Корзина овощей — в подарок

Осень — щедрая пора во всех смыслах. В это время года дачники угощают дарами с грядки друзей и соседей, кто-то продает излишки с огорода, а кто-то по доброте душевной передает просто так часть выращенных овощей и ягод тем, кто особенно нуждается в заботе. В Порецком округе, например, уже несколько лет проводится добрая акция «Поделитесь урожаем». Традицию заложили в местном центре социального обслуживания населения.

Свежие огурцы, помидоры, картофель, капусту, кабачки, зелень, малину и другие натуральные продукты собирают в специальные «осенние» наборы, а потом доставляют нуждающимся — тем, кто в силу возраста или здоровья не может сам работать на приусадебном участке. В основном это одинокие пожилые люди, инвалиды, семьи в трудном материальном положении. В качестве «почтальонов», как правило, выступают работники социальной службы округа и «серебряные» волонтеры.

«В начале каждого сезона у нас начинается борьба за урожай: поливаем, пропалываем, боремся с вредителями. К осени собираем столько овощей, фруктов и ягод, что становится некуда девать. С пожилыми я делюсь не только свежесобранным урожаем, но и соленьями, вареньями и компотами. Ведь с возрастом не каждый может справиться с заготовками», — рассказывает одна из дачниц-любительниц, поречанка Галина. Как отмечают в Порецком центре соцобслуживания, таких неравнодушных людей в округе немало: делясь плодами своего нелегкого труда, они делают благое дело. А в ответ получают множество теплых слов и радостных эмоций.

Такие же акции проходят и в других уголках республики. Так, в Шумерлинском округе осенние подарки вручают накануне Дня пожилых людей — 1 октября. Помощь, как рассказали «СЧ» в Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения, оказывают адресно — каждый год овощные корзины получают около двадцати пожилых шумерлинцев, у которых нет близких и родных. К сбору продуктов подключаются не только жители, но и местные предприниматели, депутаты. Вместе с овощами собирают также крупы, растительное масло, чай, консервы. «Пожилые люди особенно радуются домашним огурцам, помидорам — такое в магазине не купишь. И, конечно, их очень трогает такая забота и внимание. Со слезами на глазах встречают, благодарят, что их не забыли», — отзываются шумерлинские соцработники. В округе, к слову, продуктовые наборы по традиции также собирают к Международному дню инвалидов в декабре, а также на Пасху.

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Натуральные продукты без посредников

В прошлую субботу в Чувашии начали работать ярмарки выходного дня «Дары осени». Только в Чебоксарах на одной из площадок — в торговом комплексе «Николаевский» — в первый день было продано шесть тонн продукции. Самый ходовой продукт у покупателей — картофель. Было реализовано четыре тонны «второго хлеба». Цена не кусается — в среднем 20 рублей за килограмм.

С тяжелыми сумками пожилым, инвалидам и многодетным помогают добровольцы — студенты чебоксарских техникумов и вузов. Для льготных категорий горожан организована бесплатная доставка до дома на транспорте чебоксарских предприятий. Так, в день открытия ярмарки покупки довезли по 38 адресам.

Напомним, сезонная торговля овощами и другими фермерскими товарами по доступным ценам без посредников в республике продлится до 6 октября. Ярмарки проходят по субботам и воскресеньям.