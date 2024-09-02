Идеи сельчан воплощаются

Пользу инициативного бюджетирования ощутили уже во всех округах республики. Люди видят реализацию своих предложений и понимают, что многое в этом деле зависит от их активной позиции. Финансовая лепта населения минимальна — львиная доля на проекты выделяется из республиканской казны, а также из муниципальных бюджетов.

Работает инициативное бюджетирование и в Шумерлинском муниципальном округе. Вот лишь пара примеров. Приводят в порядок систему водоснабжения в селе Русские Алгаши — это предложение выдвинули жители села. А в Ходарах обновляют памятник участникам Великой Отечественной войны. Общая стоимость работ по контракту составляет более 1,8 млн рублей. Финансирование обеспечено республиканским и муниципальным бюджетами, население тоже участвует рублем — на его долю пришлось чуть более ста тысяч.

В Больших Яльчиках в этом году завершили укладку асфальтобетонного покрытия по улице Яковлева. Закончено и обновление улицы Тябукова. Приближается к финишу ремонт дороги по улице Молодежной — осталось укрепить обочины. А в деревне Тоскаево начали обустраивать щебеночный путь по улице Новой, заодно отремонтируют водоотводные сооружения.

В Мариинско-Посадском округе в этом году запланировано 80 проектов инициативного бюджетирования, из них воплощено в жизнь 49. Направления самые разные — ремонт водопроводных сетей и грунтовых дорог, очистка и обустройство водных объектов, благоустройство общественных территорий, устройство игровых площадок, установка памятных мемориалов. Так, в деревне Шанары ремонтируют участок дороги по улице Николая Матросова, а работы по улице Малтикас уже завершены. В прошлом году при участии жителей реализовано 66 проектов.

К слову, в следующем году заявки на инициативные проекты на селе можно будет подавать дистанционно через информационную систему «Чувашия онлайн». Сейчас идет процесс модернизации системы, который планируется завершить в ноябре.