«Кросс нации» зовет на старт

Тысячи любителей спорта и активного образа жизни республики примут участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации», который состоится 21 сентября во всех муниципалитетах Чувашии. В столице региона он пройдет на Московской набережной.

Поклонники бега находятся в предвкушении грандиозного спортивного праздника. И стар, и млад активно готовятся к состязаниям, совершая пробежки в парках, рощах и доступных стадионах с легкоатлетической дорожкой.

Для участия в соревнованиях нужно пройти регистрацию в личном кабинете на портале «Госуслуги» — сегодня заявки еще принимаются. Стать частью масштабного события может любой желающий, прошедший медицинский осмотр и получивший допуск врача.

Примечательно, что программа центрального старта на Московской набережной по традиции начнется с массового забега в 12.00 (награды не вручаются. — Прим. ред.). Уже далее будут определены победители и призеры в различных возрастных категориях — от мальчиков и девочек 9 лет и старше до взрослых. Место и время начала соревнований в городах и округах республики муниципалитеты определяют самостоятельно.

Напомним, что «Кросс нации» проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».