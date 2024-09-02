Праздник бега объединяет поколения

Многие жители республики решили провести солнечный субботний день не лежа на диване, а бодро, по-спортивному и с пользой для здоровья. Ведь в Чувашии, как и по всей стране, состоялся «Кросс нации». Центральный старт масштабного события в нашем регионе прошел на Московской набережной в Чебоксарах.

Всероссийский день бега традиционно собрал школьников, студентов, сотрудников различных предприятий и просто приверженцев здорового образа жизни. Перед началом старта мастер спорта международного класса по спортивной аэробике Алексей Германов провел зажигательную зарядку. Все старательно повторяли упражнения за опытным атлетом. После такой физической нагрузки никакая разминка не нужна! Примечательно, что участники и зрители могли подкрепиться солдатской кашей и горячим чаем.

Кстати Всероссийский день бега «Кросс нации» проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

«Мы сегодня вместе со всей Россией выходим на старт и объединяем усилия, наши мысли через бег, через массовый спорт и тем самым показываем единство нации и силу духа. Сегодня, как и в Чебоксарах, в каждом муниципальном образовании любители бега участвуют в этом массовом старте, — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев. — Мы фиксируем, что из года в год растет интерес жителей Чувашии не только к этому соревнованию, но и ко всем видам спорта. Это нас радует и еще больше побуждает к развитию инфраструктуры для физической культуры и спорта, которая позволяет проводить все больше мероприятий как регионального, федерального, так и международного уровня».

…Три, два, один — старт! В забеге активное участие приняли ветераны. Яркий пример — 69-летний полковник запаса вооруженных сил России Борис Михайлов. Он регулярно занимается спортом: летом — кроссовая подготовка и лыжероллеры, а зимой — лыжи. Примечательно, что Борис Михайлов учился в одной группе со знаменитым отечественным хоккеистом Вячеславом Фетисовым в Военном дважды Краснознаменном институте физической культуры. Ветеран с огромным удовольствием пробежал в «Кроссе нации».

«Массовые соревнования сплачивают людей, вырабатывают спортивный характер. Я сам стараюсь всегда поддерживать физическую форму, — подчеркнул Борис Михайлов. — Очень важно воспитывать молодых людей личным примером, чтобы они стремились к здоровому образу жизни».

Цифры В Чувашии 47389 человек участвовали в «Кроссе нации», а в центральном старте бежали 3428 человек

Свою первую дистанцию в жизни преодолел пятилетний Сережа Васильев из детского сада № 36. И сделал это мальчик без помощи родителей. Мама ждала его на финише, она была очень рада за сына. На вопрос корреспондента «СЧ»: «Тебе понравился бег?» Сережа воскликнул: «Да!» И добавил: «Очень ждал старта и хотел пробежать…»

По признанию ученика восьмого класса школы № 24 Николая Яндушкина, соревнования ему дались непросто в эмоциональном плане — он не ожидал, что будет так много людей. «Я бежал в быстром темпе, — сообщил Николай. — И удивился, что смог опередить старших».

Также среди участников оказалась внушительная группа из Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Нужно сказать, что курсанты и инструкторы учреждения к забегу подошли хорошо подготовленными. Сложилось впечатление, что после окончания дистанции они с легкостью могут пробежать еще. По словам помощника инструктора Чулпан Семеновой, для организации «Кросс нации» — это знаковое событие.

«Для нас очень важно, чтобы наши курсанты и инструкторы были в хорошей спортивной форме, — сказала Чулпан Семенова. — Эмоции зашкаливают, атмосфера классная, доброжелательная, веселая…»

Очень радостно, что во Всероссийском дне бега участвуют целые семьи и даже необязательно спортивные. Например, семья Рыжовых. Мама Ольга Николаевна работает врачом-педиатром, а папа Эдуард Петрович трудится инженером. У них четверо детей — и все они стали участниками прошедшего «Кросса нации». Старшие Ариадна и Даша выступили в другом городе, а вместе с мамой и папой бежали младшие двойняшки Мария и Александр.

«Такие праздники спорта развивают дух патриотизма, поддерживают семейные ценности. Получаем массу положительных эмоций, общаемся с другими семьями. Своим примером прививаем детям любовь к спорту, здоровому образу жизни, — подчеркнула Ольга Рыжова. — Всей семьей тоже выходим на совместные пробежки по утрам. Девиз семьи: «Спорт — наша жизнь». Стараемся всегда его придерживаться».

Кстати, семья Рыжовых еще ни разу не участвовала в легкоатлетической эстафете газеты «Советская Чувашия». Может они попробуют свои силы в следующем году?

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ,

председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку:

«Чтобы побеждать, надо быть тренированным, спортивным, сильным. Для этого надо бегать, заниматься спортом. Глядя на вас, видя столько молодых ребят, которые собрались для того, чтобы принять участие в забеге, могу смело сказать, что наше дело правое, Победа будет за нами!»

ЛЕОНИД ЧЕРКЕСОВ,

председатель Госсовета Чувашии:

«Проведение Всероссийского дня бега «Кросс Нации» — это добрая традиция и замечательная возможность поддержать спортивный дух, укрепить здоровье и получить заряд позитивных эмоций. Каждый, кто вышел на старт, — уже победитель!»

ВАСИЛИЙ ШОРКИН,

председатель Совета ветеранов спорта Чувашии:

«Радостно, что Чувашия в очередной раз присоединилась к Всероссийскому празднику бега. В «Кроссе нации» участвуют люди разных поколений, в том числе ветераны спорта, которые своим примером мотивируют молодежь вести правильный образ жизни. Атмосфера великолепная, люди радуются, общаются друг с другом».

ЮРИЙ СТЕПАНОВ,

председатель физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Феникс»:

«Мы всегда за здоровый образ жизни. Дружеская обстановка очень вдохновляет на новые спортивные подвиги. Приятно смотреть на радостные лица людей. Мы никогда не остаемся в стороне, всегда участвуем в подобных массовых соревнованиях как «Кросс нации».