«Кросс нации» объединяет поколения

Пока многие в выходной день отсыпались после рабочей недели или занимались домашними хлопотами, любители спорта приняли участие в ежегодном «Кроссе нации-2023». Центральный старт в нашей республике состоялся на Московской набережной в Чебоксарах. Все участники — от маленьких детишек до бабушек и дедушек получили огромное удовольствие от старта на традиционном всероссийском дне бега и насладились атмосферой спортивного праздника. А судьбы некоторых участников «Кросса нации» неразрывно связаны с легкоатлетической эстафетой «Советской Чувашии».

…Яркое солнце и теплая погода в столице Чувашии мотивировали любителей активного отдыха провести время с пользой для собственного здоровья. Ведь совсем скоро пойдут дожди, а чуть позже начнутся заморозки. В такую погоду много не побегаешь, а здесь и сейчас — пожалуйста! Поэтому более 2600 приверженцев здорового образа жизни перенесли или отменили насущные дела и подали заявки для участия в «Кроссе нации-2023». Помимо старта для руководителей министерств, ведомств, учреждений и организаций нашей республики и массового забега в программу были включены соревнования для различных возрастных категорий на дистанциях от 1 до 12 километров, в которых определялись победители и призеры.

Справка «СЧ» В нынешнем году в общей сложности по всей республике в «Кроссе нации» приняли участие более 43 тысяч человек.

К началу первого забега неиссякаемый поток любителей бега заполнил стартовый городок — свободных мест практически не осталось. Участники, разогревая мышцы, в унисон выполняли энергичные движения и упражнения на «Зарядке со звездой» (ее вел пятикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы по спортивной аэробике Алексей Германов) под громкую музыку известных чувашских исполнителей.

«Жители республики с огромным воодушевлением участвуют в массовых спортивных мероприятиях, которые сплачивают людей и заряжают позитивом. Любители здорового образа жизни, которые вышли на старт «Кросса нации» — уже победители!», — поприветствовал любителей бега председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов.

Как только все участники размялись, стартовали забеги «Кросса нации». На старте оказалось очень много ветеранов спорта. Среди них — 83-летний Николай Шумилов, который является многократным призером ветеранских соревнований по легкой атлетике в спортивной ходьбе.

«Я всегда с огромным желанием участвую в «Кроссе нации». На мой взгляд, это отличная возможность прикоснуться к спорту людям, не имеющим ежедневно физическую активность, — подчеркнул Шумилов. — У меня и мысли не было закончить со спортом, ведь он мне придает огромную энергию жить дальше, наслаждаться жизнью. Спорт для меня — отдушина».

ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВА,

олимпийская чемпионка 1992 года в легкоатлетическом марафоне: «Кросс нации» — уже традиционные соревнования для любителей бега. Сейчас они всегда начинаются с энергичной зарядки, разминки. Очень приятная атмосфера спортивного праздника. Хорошо, что есть возможность собраться вместе и пробежать по живописным местам в центре столицы нашей республики. Благодаря «Кроссу нации» люди укрепляют здоровье. Конечно, с трепетом в душе я вспоминаю участие в легкоатлетической эстафете газеты «Советская Чувашия», в которой я бегала более пятнадцати раз. Сейчас уже прихожу туда в качестве почетного гостя, но победы в эстафете никогда не забудутся. И глаз радуется, когда видишь, что в настоящее время много команд участвует в Фестивале спорта прессы, который не теряет своей актуальности».

Еще один возрастной любитель здорового образа жизни, 85-летний профессор ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Тихон Сергеев, неоднократно появлялся на страницах «Советской Чувашии» в роли отличника Тотального диктанта. Как выяснилось, у Тихона Сергеевича с нашей газетой существует и прочная спортивная связь. В конце 1950-х — начале 1960-х он несколько раз участвовал в легкоатлетической эстафете «Советской Чувашии».

«После выигрыша эстафеты в 1958 году я, как капитан команды, получил кубок победителей из рук Героя Советского Союза, летчика Михаила Девятаева, который тогда работал главным судьей соревнований. Эстафета «Советской Чувашии» вырабатывает коллективный дух — ты борешься не только за свой результат, но и за команду. Воспоминания об эстафетах самые теплые, — поделился эмоциями Тихон Сергеев. — Даже сейчас я без бега жить не могу — иду на дачу, одну часть маршрута ходьбой, а другую — бегом».

Конечно, многие молодые люди последовали примеру представителей старшего поколения, которые до сих пор занимаются физической культурой и находятся в строю. Студент второго курса ЧГУ имени И.Н. Ульянова Даниил Полковников был впечатлен масштабом соревнований в нашей республике.

«Я не местный и в первый раз участвую в «Кроссе нации» в Чебоксарах — здесь очень много людей, причем самых разных возрастов. Меня это удивило, — сказал Даниил Полковников. — Я зарядился позитивом и положительной энергией. Бежать на «Кроссе нации» лучше, чем сидеть дома, проснуться в выходной день и ничего не делать. Спорт объединяет разные поколения».

Важно отметить, что традиционно во Всероссийском дне бега участвуют школьники. Многие из них приходят на старт не для того, чтобы получить легкую пятерку по физической культуре. «Мне очень понравилась атмосфера — громкая музыка, радостные лица моих друзей, бежавших бок о бок со мной. Дистанция сложилась легко. Я в первый раз участвовал в «Кроссе нации» — настроение великолепное!» — поделился эмоциями ученик 8-го класса школы № 31 Даниил Гайнутдинов.