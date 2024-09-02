«Валдаи» ушли на зимовку

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Более 19,5 тыс. пассажиров в этом сезоне перевезли чувашские скоростные судна на подводных крыльях, сообщают в Чебоксарском речном порту.

В рейс первые «Валдаи» вышли в начале июня, а 8 сентября завершили навигацию. Всего этим летом они совершили 504 рейса.

Самым популярным стал маршрут до Казани: по Волге прокатились с ветерком почти 13 тыс. путешественников. На втором месте — Свияжск: речной транспорт предпочли около 7 тыс. человек.

Сейчас в гавани готовятся к следующей навигации. Перед «зимовкой» на территории грузового причала в Новочебоксарске «Валдаи» привели в порядок и проверили все системы.

Опубликовано: 17 сентября 2024 г.


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