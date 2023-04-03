«Валдаи» повезут туристов по двухдневным маршрутам

Какой еще работой загрузить «Валдаи» обсудили на встрече вице-премьер — министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов и председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Главной темой диалога стало развитие межрегионального туризма между двумя республиками.