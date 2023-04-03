«Валдаи» повезут туристов по двухдневным маршрутам

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
«В прошлом году из Чебоксар до Казани на скоростных судах выполнено 475 рейсов, перевезено почти 20 тысяч пассажиров», — написал в телеграм-канале Дмитрий Краснов. Фото cap.ru

Какой еще работой загрузить «Валдаи» обсудили на встрече вице-премьер — министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов и председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Главной темой диалога стало развитие межрегионального туризма между двумя республиками.

«Одно из ключевых направлений — экскурсионные туры на теплоходе «Валдай», — рассказал в сети Дмитрий Краснов. — До начала навигации надо продумать туристический маршрут на один или два дня. И еще — организовать групповые экскурсии по самым интересным местам наших республик».
Опубликовано: 10 апреля 2023 г.


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