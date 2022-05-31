«Академик Крылов» уплыл в Татарстан

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Под музыку оркестра и напутствия депутатов и министров отправился вчера в первый рейс быстроходный «Валдай». Миссию совершить водное путешествие до Казани доверили судну, названному в честь академика и кораблестроителя Алексея Крылова. Вместе с собравшейся на причале публикой долгожданному событию порадовались депутат Госдумы РФ Алла Салаева, вице-премьер — руководитель Минэкономразвития Дмитрий Краснов, министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов и другие официальные лица. Как сообщают в Минтрансе республики, загрузка на первом рейсе была почти полной — 37 пассажиров из 45 возможных. Кстати, среди тех, кто поплыл с ветерком до Казани, были и ветераны Чебоксарского речного порта. Как уже сообщала «СЧ», на этой неделе «Валдаи» начнут осваивать и другие маршруты — до Мариинского Посада, Козьмодемьянска, Нижнего Новгорода…


 

Опубликовано: 2 июня 2022 г.


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