Компанию «Валдаям» могут составить «Чайки»

На рабочем совещании в Госдуме России по вопросам пассажирских перевозок по реке Волге Глава Чувашии Олег Николаев представил мероприятия по развитию туристического маршрута «Великий Волжский путь».

«Наши специфические особенности, которые будут раскрываться в рамках проекта «Великий Волжский путь», — это, прежде всего, рекреационные ресурсы, способствующие лечебно-оздоровительному, экологическому, сельскому и детскому туризму, — подчеркнул Олег Николаев. — Не менее важен и промышленный туризм — Чувашия вошла в число регионов, на территории которых пилотно, под руководством АСИ реализуется данный проект». Глава Чувашии также констатировал троекратный рост туристического потока, прибывшего в республику речными судами. Ожидаемый поток в 2024 году может составить до полумиллиона человек. С этой целью региону дополнительно требуется три водоизмещающих судна типа «Чайка» на 250 мест.

По словам Олега Николаева, развитию перевозок внутренним водным транспортом по волжской артерии в пределах Чувашии препятствуют отсутствие причальной инфраструктуры в населенных пунктах Мариинский Посад, Козловка и ряд других факторов. Для успешного развития речных перевозок необходима и государственная поддержка на оборудование плавучей заправочной станции для судов в акватории Чебоксар.

Кроме того, в рамках проекта планируются реконструкция Казанской набережной и строительство объектов туристической инфраструктуры в Чебоксарах, реконструкция инженерной инфраструктуры Чебоксарского речного порта для организации пространства гостеприимства с продуктовым рынком. Предусматривается строительство Чебоксарской канатной дороги через Волгу, ливневых или биологических очистных сооружений в районе Чебоксар и Новочебоксарска, расчистка участков русла реки Суры.

Кстати

Вице-спикер Госдумы России Шолбан Кара-оол может принять участие в первом форуме «Чувашия Туристическая». Соответствующая договоренность была достигнута по итогам его встречи с Главой Чувашии. Как сообщает пресс-служба Администрации Главы республики, в ходе беседы Олега Николаева и вице-спикера, курирующего в нижней палате парламента вопросы региональной политики, местного самоуправления и туризма, также обсуждалась реализация межрегионального туристического проекта «Великий Волжский путь».