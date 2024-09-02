Учиться правильно распоряжаться средствами можно весело и интересно

Финансовая зарядка для всех

В Чувашии в рамках объявленного Президентом России Года семьи состоялось масштабное событие — первый Семейный финансовый фестиваль «Дружи с финансами», в котором приняли участие 126 многодетных семей со всей республики.

Мероприятия фестиваля прошли во дворцах культуры 12 муниципалитетов, где вместо скучных лекций и длинных докладов по финансовым вопросам для детей и их родителей были организованы занимательные мастер-классы, финансовые квизы, игры и творческие конкурсы. Как пояснил первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков, главная цель фестиваля показать, что повышать финансовую грамотность можно весело и интересно.

Одной из площадок фестиваля стал Янтиковский Дом культуры. Здесь многодетные семьи разгадывали финворды, «строили» финансовые башни, отвечали на вопросы интерактивной викторины, складывали бумажные кошельки и даже делали финансовую зарядку. Дружно старались заработать как можно больше фестивальных денежек, чтобы тут же на ярмарке приобрести на них разные сувениры, книжки или даже сертификаты в театр.

«Нам очень понравилось!», «Мы в полном восторге!», «Благодарим организаторов за такой интересный формат!», «Безусловно, участвуя в творческих конкурсах, дети запоминают информацию о финансах гораздо лучше!», «Готовясь к фестивалю, мы нашли в интернете и решали разные финансовые ребусы и кроссворды и поняли, что, оказывается, детям эта тема очень даже интересна. Поэтому мы обязательно будем продолжать изучать финансовую грамотность всей семьей», — так отзывались о фестивале участники — многодетные семьи.

Отметим, что в рамках фестиваля и национального проекта «Культура» в Янтиковском Доме культуры состоялось открытие новой модельной библиотеки. Она станет настоящей точкой притяжения для тех, кто желает пополнить свои знания и зарядиться позитивной энергией для активной деятельности в финансовой и предпринимательской сфере.

В фестивале приняла участие федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), автор известной книги «Мама, папа, дайте денег! Как воспитать у детей разумное отношение к финансам?» Ольга Андреева.

Выступая перед собравшимися, она акцентировала, что во взрослую жизнь дети вступают с теми знаниями, которые черпают из семьи. Поэтому очень важно начинать разговаривать с дочками и сыночками о финансовой грамотности уже с 5-6-летнего возраста и поэтапно добавлять информацию, разъясняя все более сложные вопросы.

Напомним, что первый этап фестиваля прошел 15 мая во Дворце культуры «Химик» г. Новочебоксарска. Здесь развернулось настоящее театрализованное действо, главными героями которого стали персонажи русских народных сказок. Многодетные семьи разгадывали загадки Царя и его придворных шутов, играли в интерактивную монополию, расшифровывали финансовые ребусы Елены Премудрой, складывали кошелек в технике оригами, отвечали на хитрые вопросы лисы Алисы и кота Базилио, старались устоять перед уловками цыганки-мошенницы.

МИХАИЛ НОЗДРЯКОВ, первый вице-премьер — министр финансов Чувашии: «Быть финансово грамотным — значит уметь обращаться с личными финансами, знать финансовые инструменты, ответственно относиться к принятию финансовых решений. Этим навыкам теперь можно научиться в модельной библиотеке. После проведенных здесь преобразований это совершенно новый мир — доступный, комфортный, а главное — функциональный».

Татьяна Андреева