Сообща открыли новый клуб и отремонтировали старую дорогу

Бабье лето дает возможность муниципалитетам завершить сезонные работы, привести в порядок территории до наступления холодов и воплотить в жизнь инициативные проекты.

Большой радостью поделились жители деревни Чиришкасы Канашского округа. К началу нового учебного года у них открылся новый сельский клуб. И уже успел стать местом притяжения для всех, кто ценит творчество.

«Появилась замечательная площадка, где можно проводить разные мероприятия, собирать наших жителей на праздники, общаться, прививать молодежи культурные традиции», — довольны участники местного народного ансамбля.

Чиришкасы — деревня небольшая, здесь проживает около двух сотен человек. Как говорят в администрации муниципалитета, люди там — активные и неравнодушные, а потому, когда встал вопрос о возрождении «очага культуры» (старый клуб давно обветшал), все дружно сказали «да». Обсудив идею со старостой деревни Николаем Филипповым, селяне решили участвовать в республиканской программе инициативного бюджетирования.

Каждый дом внес свою лепту, говорит староста. Солидную часть средств на воплощение проекта выделила республика. Подсобил рублем и муниципалитет. Всего на строительство здания было направлено более трех миллионов рублей. Клуб со зрительным залом на 40 мест вышел хоть и небольшой, но современный. В нем есть все, что нужно для полноценного досуга: сцена, мягкие кресла, звуковое и световое оборудование. Всего же, по данным Минсельхоза Чувашии, в этом году в Канашском округе реализуется 54 инициативных проекта.

Больше становится обновленных по «народным запросам» объектов и в Красноармейском округе. Довольны отремонтированной дорогой шивбосинцы. Готов подъездной путь к местному погосту в деревне Пшонги. Еще два дорожных участка приведены в порядок в Чадукасинском поселении.

«Теперь к каждому дому можно спокойно доехать на личном транспорте, что хорошо и жителям, и гостям», — говорит начальник Чадукасинского территориального отдела Анастасия Александрова. В этом году в Красноармейском округе сообща намечено воплотить в жизнь 78 проектов на общую сумму около 168 млн рублей.

КСТАТИ Как сообщал ранее вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, в 2024 году отобрано 1488 инициативных проектов жителей села на общую сумму 2,4 млрд рублей. Средства направлены на ремонт дорог, объектов коммунального хозяйства, благоустройство, обновление «точек» социально-культурной сферы, приведение в порядок мест отдыха, кладбищ, очистку и обустройство пожарных водоемов, создание детских площадок.

МЕЖДУ ТЕМ

Из кабинета — в поля и на стройплощадку

Строительство, ремонт дорог, школ, больниц, а также благоустройство общественных пространств часто требуют личного участия руководителей муниципалитетов. Но именно так можно лучше понять ситуацию и оперативно решить возникающие вопросы.

Нелегко застать сегодня в кабинете главу Красночетайского округа Ивана Михопарова. В графике — рабочие поездки по фермерским угодьям и строящимся объектам. На днях он посетил хозяйство Валентины Кузнецовой. Из засеянных зерновыми культурами 278 гектаров там пока убрано около 160. Побывал и во владениях ООО «Пакша», где фронт работы еще больше — предстоит убрать 420 гектаров зерновых и зернобобовых культур. Сейчас идет уборка сои.

«С учетом погоды урожай обещает быть хорошим. Но важно увеличить темпы работы, чтобы убрать все без потерь», — советовал земледельцам глава округа.

Оценил глава муниципалитета и как возводится офис врача общей практики в селе Штанаши. Строители устанавливают резервуары для водозабора, необходимого для работы медучреждения. Проверил, все ли хорошо в обновленной этим летом столовой Хозанкинской школы. Дети там уже полноценно питаются. А вот в школьной мастерской работы пока продолжаются.

Среди руководителей муниципальных образований не так много представительниц прекрасного пола, но и они нередкие гостьи на стройплощадках.

Так, глава Вурнарского округа Надежда Никандрова недавно проверила, как завершается строительство офиса врача общей практики в деревне Ермошкино. Учреждение, которое будет обслуживать около двух тысяч жителей, возводится по нацпроекту «Здравоохранение». Здание почти готово, сейчас внутри наводят порядок, расставляют мебель, подключают оборудование. Осталось благоустроить территорию, и можно будет назначать дату торжественного открытия.

На контроле у главы округа — и капитальный ремонт инфекционного отделения Вурнарской центральной районной больницы. Обновлен фасад здания, идет замена инженерных систем, ведется внутренняя отделка помещений. Как доложил руководителю администрации подрядчик, выполнено 60% работ. Завершить ремонт необходимо к концу ноября.