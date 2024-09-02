Сообща открыли новый клуб и отремонтировали старую дорогу

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
По случаю открытия нового клуба в деревне Чиришкасы Канашского округа устроили большой праздник. Фото cap.ru

Бабье лето дает возможность муниципалитетам завершить сезонные работы, привести в порядок территории до наступления холодов и воплотить в жизнь инициативные проекты.
Большой радостью поделились жители деревни Чиришкасы Канашского округа. К началу нового учебного года у них открылся новый сельский клуб. И уже успел стать местом притяжения для всех, кто ценит творчество.
«Появилась замечательная площадка, где можно проводить разные мероприятия, собирать наших жителей на праздники, общаться, прививать молодежи культурные традиции», — довольны участники местного народного ансамбля.
Чиришкасы — деревня небольшая, здесь проживает около двух сотен человек. Как говорят в администрации муниципалитета, люди там — активные и неравнодушные, а потому, когда встал вопрос о возрождении «очага культуры» (старый клуб давно обветшал), все дружно сказали «да». Обсудив идею со старостой деревни Николаем Филипповым, селяне решили участвовать в республиканской программе инициативного бюджетирования.
Каждый дом внес свою лепту, говорит староста. Солидную часть средств на воплощение проекта выделила республика. Подсобил рублем и муниципалитет. Всего на строительство здания было направлено более трех миллионов рублей. Клуб со зрительным залом на 40 мест вышел хоть и небольшой, но современный. В нем есть все, что нужно для полноценного досуга: сцена, мягкие кресла, звуковое и световое оборудование. Всего же, по данным Минсельхоза Чувашии, в этом году в Канашском округе реализуется 54 инициативных проекта.
Больше становится обновленных по «народным запросам» объектов и в Красноармейском округе. Довольны отремонтированной дорогой шивбосинцы. Готов подъездной путь к местному погосту в деревне Пшонги. Еще два дорожных участка приведены в порядок в Чадукасинском поселении.
«Теперь к каждому дому можно спокойно доехать на личном транспорте, что хорошо и жителям, и гостям», — говорит начальник Чадукасинского территориального отдела Анастасия Александрова. В этом году в Красноармейском округе сообща намечено воплотить в жизнь 78 проектов на общую сумму около 168 млн рублей.

КСТАТИ
Как сообщал ранее вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, в 2024 году отобрано 1488 инициативных проектов жителей села на общую сумму 2,4 млрд рублей. Средства направлены на ремонт дорог, объектов коммунального хозяйства, благоустройство, обновление «точек» социально-культурной сферы, приведение в порядок мест отдыха, кладбищ, очистку и обустройство пожарных водоемов, создание детских площадок.

МЕЖДУ ТЕМ

Из кабинета — в поля и на стройплощадку

Строительство, ремонт дорог, школ, больниц, а также благоустройство общественных пространств часто требуют личного участия руководителей муниципалитетов. Но именно так можно лучше понять ситуацию и оперативно решить возникающие вопросы.
Нелегко застать сегодня в кабинете главу Красночетайского округа Ивана Михопарова. В графике — рабочие поездки по фермерским угодьям и строящимся объектам. На днях он посетил хозяйство Валентины Кузнецовой. Из засеянных зерновыми культурами 278 гектаров там пока убрано около 160. Побывал и во владениях ООО «Пакша», где фронт работы еще больше — предстоит убрать 420 гектаров зерновых и зернобобовых культур. Сейчас идет уборка сои.

Урожай обещает быть хорошим, оценил глава Красночетайского округа Иван Михопаров. Фото cap.ru

«С учетом погоды урожай обещает быть хорошим. Но важно увеличить темпы работы, чтобы убрать все без потерь», — советовал земледельцам глава округа.
Оценил глава муниципалитета и как возводится офис врача общей практики в селе Штанаши. Строители устанавливают резервуары для водозабора, необходимого для работы медучреждения. Проверил, все ли хорошо в обновленной этим летом столовой Хозанкинской школы. Дети там уже полноценно питаются. А вот в школьной мастерской работы пока продолжаются.
Среди руководителей муниципальных образований не так много представительниц прекрасного пола, но и они нередкие гостьи на стройплощадках.

Глава Вурнарского округа Надежда Никандрова проверила, как продвигается капитальный ремонт инфекционной больницы в Вурнарах. Фото cap.ru

Так, глава Вурнарского округа Надежда Никандрова недавно проверила, как завершается строительство офиса врача общей практики в деревне Ермошкино. Учреждение, которое будет обслуживать около двух тысяч жителей, возводится по нацпроекту «Здравоохранение». Здание почти готово, сейчас внутри наводят порядок, расставляют мебель, подключают оборудование. Осталось благоустроить территорию, и можно будет назначать дату торжественного открытия.
На контроле у главы округа — и капитальный ремонт инфекционного отделения Вурнарской центральной районной больницы. Обновлен фасад здания, идет замена инженерных систем, ведется внутренняя отделка помещений. Как доложил руководителю администрации подрядчик, выполнено 60% работ. Завершить ремонт необходимо к концу ноября.

Опубликовано: 16 сентября 2024 г.


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