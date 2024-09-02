«Хочу стать гроссмейстером в 11 лет»

Прошедший недавно в столице Чувашии этап детского Кубка России по шахматам оказался триумфальным для юного чебоксарца Ярослава Слаутина. Парень стал сильнейшим в возрастной категории до девяти лет. На финишной прямой «Шоколадного кубка» Ярослав опередил фаворита турнира — победителя первенства России, героя недавней публикации «Советской Чувашии» Архипа Морозова, обыграв его и в очной партии. Что характерно, оба учатся в одной школе.

Увлечение шахматами Ярославу пришло благодаря отцу. В перерывах на работе тот коротает время с коллегами за доской. А два года назад он подсадил на игру и сына, показав, как правильно расставлять фигуры и как они двигаются по доске.

Ребенок настолько увлекся древней игрой, что его записали на недельные курсы-интенсив «Ход конем». На первых же соревнованиях в шахматном клубе Слаутин занял призовые места. В результате шахматы в жизни мальчика стали занимать основное место. Они вытеснили гимнастику, которая, надо признать, Ярославу пришлась не по душе, и занятия в художественной школе: из-за постоянного участия в шахматных турнирах мальчик пропустил целый месяц.

Впрочем, полностью от подвижного образа жизни юный любитель шахмат не отказался: гимнастике нашлась альтернатива в виде школы танцев. «Мне нравится играть, на танцы ходить тоже нравится, — говорит Ярослав. — Хотим еще заняться футболом, потому что там много бегаешь. Тем более на «Шоколадном кубке» мне подарили мяч как лучшему шахматисту из Чувашии».

Мама Ярослава Ольга Слаутина считает, что успехи ее сына в шахматах связаны с усидчивостью и выдержкой. «Ярослав из тех детей, которые могут собирать кубики и паззлы часами. Это очень усидчивый ребенок. Это у него, считаю, природное. Склад ума — аналитический. Мальчик много смотрит обучающих видео, а потом раскладывает фигуры на доске и сам передвигает», — говорит Ольга.

Также Ярославу интересны онлайн-шахматы, однако тренер это не приветствует, он выступает за изучение шахмат через книги: благодаря им быстрее возникает понимание позиции. В самом тренере, Александре Якушеве, семья Слаутиных души не чает.

«Сложно переоценить его вклад. Он подходит к делу с энтузиазмом, по-настоящему переживает за детей, вкладывает в них душу. Благодаря этому Ярослав на занятия ходит с огромным желанием и постоянно спрашивает: «Когда на шахматы?» Это дорогого стоит. Побольше бы таких тренеров, работающих с детьми. Как он переживает за Ярослава! После каждой партии звонит или смотрит онлайн-трансляции!» — говорит Ольга.

Однажды на соревнованиях в Сочи Ярослав представлял команду Чувашии в качестве ее капитана. Изначально капитаном был Архип Морозов, поскольку у него наиболее высокий рейтинг. Но тот решил участвовать в параллельно шедшем турнире в Казани. Кстати, Слаутина и Морозова связывает интересное соперничество.

«На «Шоколадном кубке» в Чебоксарах наша с ним партия шла настолько долго, что задержались в зале за доской одними из последних. У нас с Архипом давнее противостояние, по турнирным партиям счет личных встреч равный. И не раз наши партии шли очень долго — по три-четыре часа. Но мы с ним много раз и просто так играли — вне турниров», — рассказал Ярослав.

По словам победителя «Шоколадного кубка», в Чебоксарах ему играть было проще, чем в других городах. «В Москве соревнования проходили во Дворце спорта Ирины Винер, в зале было очень холодно, да и само помещение оказалось без окон, — говорит мама Слаутина. — Там больше акцент на взрослые соревнования. Но в целом сама организация турнира в Москве была хорошая».

Ольга отмечает, что этап Кубка России в Чебоксарах стоит особняком. «Мы много ездим по России и могу сказать: «Шоколадный кубок» — самый щедрый на подарки. Здесь, кстати, мы участвовали и в других активностях, но не во всех: на семейном совете решили сконцентрироваться на следующих турах, изучить партии соперников, благо они были в открытом доступе».

Что же впереди? Одной ногой Ярослав уже в финале детского Кубка России, который в декабре пройдет в Чебоксарах. Амбиций у юного Слаутина хватает: например, он хочет войти в историю шахмат как самый молодой гроссмейстер в мире. «Сергей Карякин стал гроссмейстером в 13 лет, а я хочу в 11 или 10 лет», — признается мальчик.

Покорится ли эта цель Ярославу? Почему бы и нет? Автограф Карякина у него уже имеется. Слаутин активно интересуется игрой действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, наблюдает он и за юной звездой шахмат Романом Шогджиевым. Тот участвует во взрослых соревнованиях, в возрасте восьми лет Шогджиев недавно обыграл чемпиона Всемирной шахматной Олимпиады Жахонгира Вахидова из Узбекистана.

Владимир Нардин, Вадим Антонов