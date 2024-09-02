Авиакомпания «Икар» планирует открыть рейсы из Чебоксар в Калининград

Авиакомпания «Икар» обратилась в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии с предложением организовать прямые авиарейсы из Чебоксар в Калининград.

Новое направление может быть включено в перечень субсидируемых региональных маршрутов — такой вариант сейчас рассматривается. Работу проводят и Минтранс республики, и авиакомпания совместно с Росавиацией. Субсидирование поможет снизить стоимость билетов и сделать полеты более доступными.

Открытие маршрута «Чебоксары — Калининград» планируется в 2025 году. Если решение будет принято, то самолет «Икара» Embraer ERJ 190 с кресельной емкостью 110 мест готов выполнять по два рейса в неделю с 1 мая по 30 сентября.