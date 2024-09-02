На портале «Работа России» появился раздел для участников СВО

Роструд помогает бойцам, служившим в зоне специальной военной операции, найти работу, повысить квалификацию, получить востребованную профессию, открыть свое дело. В разделе «Трудоустройство и развитие карьеры ветеранов/участников СВО» собраны сведения о мерах поддержки, которыми они могут воспользоваться через портал «Работа России» и получить в центрах занятости населения. «Здесь собрана вся необходимая информация от образовательных программ до телефонов горячих линий», — сообщил заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий. С начала года службы занятости оказали более 37 тыс. услуг участникам СВО и членам их семей. В их числе — содействие в поиске подходящих вакансий, профориентация, обучение, психологическая поддержка.