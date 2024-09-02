Даже в 85 лет военный строитель полон энергии и энтузиазма

«Мужал на стройках год от года, забыв про отдых и покой…»

Крепкая дружба связывает нашу газету и чувашское отделение «Российского Союза ветеранов». Нередко героями публикаций становятся участники Великой Отечественной войны и убеленные сединой военнослужащие в отставке, которых организация взяла под свое крыло. Несмотря на солидный возраст, эти неутомимые люди продолжают приносить пользу Отечеству: помогают товарищам, нуждающимся в особой заботе, проводят мероприятия, посвященные памятным датам героической летописи страны, занимаются патриотическим воспитанием молодежи.

Об одном из таких активистов — ветеране военно-строительного комплекса, подполковнике Виталии Тры рассказал на днях корреспонденту «СЧ» председатель ЧРОООВ РСВ Виталий Осипов:

— Избрав однажды специальность военного строителя, уроженец чувашской деревни Старые Алгаши Ульяновской области Виталий Александрович уверенно шел к вершине профессионального мастерства. Но годы его службы были непростыми. Это и частые переезды, и суровые погодные условия. Ведь будь то техногенная катастрофа или военный конфликт — строительство должно продолжаться. Словом, как бы ни было тяжело, Виталию Тры хватило мужества и воли достойно служить России.

Еще со школьных времен, восхищаясь тем, как после войны практически заново отстраивались разрушенные города и села, он мечтал возводить дома. И в 1959 году после окончания Чебоксарского энергетического техникума и получения квалификации техника-строителя заветное желание исполнилось.

Трудовая деятельность Виталия Тры началась в проектно-конструкторском бюро Чувашского совета народного хозяйства. Новичку посчастливилось работать под наставничеством известных чувашских архитекторов и инженеров. Молодой и целеустремленный сотрудник быстро завоевал уважение в коллективе и показал себя как грамотный и исполнительный специалист. Работа в ПКБ стала для него хорошей стартовой площадкой. И пытливому юноше захотелось учиться дальше, совершенствоваться в выбранной профессии.

В 1961 году Виталий поступил в Казанский инженерно-строительный институт (КИСИ) и, спустя пять лет, получил «красный» диплом инженера-строителя промышленного и гражданского строительства. Студентом он активно участвовал в общественной жизни института, состоял в комитете комсомола, а в 1963 году выезжал со стройотрядом на целину. Кстати, дипломный проект Виталия Тры «Выставочный павильон строительных машин и механизмов» признали лучшим на курсе.

После окончания института в 1966 году Виталия Александровича призвали в строительные части Министерства обороны СССР и направили для прохождения службы в Дальневосточный военный округ — в систему Главного управления специального строительства (ГУСС). Выпускнику КИСИ присвоили воинское звание инженер-лейтенант и поручили возведение особо секретного комплекса — шахты для хранения ракеты. Это было серьезным испытанием для молодого инженера. Он прекрасно осознавал свою ответственность и сделал все качественно и в нужные сроки…

Виталий Александрович часто вспоминает о том, что годы службы в системе ГУСС в Амурской области стали для него настоящей школой жизни. Именно тогда ему вручили первую государственную награду, которая послужила стимулом для новых свершений.

Организаторский талант Виталия Тры со всей полнотой раскрылся при реконструкции производственной базы завода железобетонных изделий строительного управления Краснознаменного Дальневосточного военного округа. Ценный опыт пригодился инженеру и когда он участвовал в создании военного городка на Курильских островах.

В 1978 году с группой коллег Виталий Тры прибыл на остров Итуруп в гарнизон «Горячие ключи». Планировалась передислокация боевых частей с материка, и Виталию Александровичу поручили возглавить строительство бокса для военной техники. Как вспоминает ветеран, трудились без выходных, днем и ночью, и в кратчайшие сроки объект был готов. Сооружение лично осмотрел первый заместитель командующего войсками Дальневосточного военного округа Дмитрий Язов, который впоследствии станет министром обороны СССР. Комплекс оказался достаточно комфортным, и генерал армии предложил молодому инженеру сделать из него казармы.

Поздравление Чувашская Республиканская организация Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» поздравляет заместителя председателя организации Виталия Тры с 85-летним юбилеем!

Ваш трудовой путь — это яркий пример верного служения государству и народу. Вы обладаете незаурядными качествами, компетентностью и эрудицией, богатым опытом практической работы, чувством ответственности и принципиальности. Постоянная нацеленность на достижение позитивного результата снискали Вам заслуженный авторитет. Желаем крепкого здоровья, душевного мира, счастья и благополучия. Председатель ЧРОООВ РСВ Виталий Осипов

Разместили в нем более двухсот солдат. И в ту же ночь произошло землетрясение. Однако здание устояло. Это была победа — объект впервые в практике военных строителей Минобороны СССР строился с расчетом на случай подземных толчков силой в девять баллов. Генерал армии тогда лично сказал «спасибо» Виталию Тры и его сослуживцам. Слова благодарности ветеран военно-строительного комплекса и по сей день носит в душе как высокую награду.

Особой страницей жизни стала служба в Афганистане. Несмотря на напряженную боевую обстановку, военные строители заботились о создании необходимых условий для проживания и выполнения задач личного состава 40-й Армии. Для военнослужащих возводились «модули», казармы, столовые. Что очень важно — была проведена система водоснабжения. А кто служил в те годы, тот знает, что такое «афганская жара»…

В 1986 году подполковник Тры руководил группой военных строителей на ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Участвовал в сооружении здания Минобороны СССР на Арбате в Москве и во многих других проектах. Объекты, созданные под его началом, сдавались вовремя и с хорошим качеством. Для подчиненных опытный инженер-строитель был авторитетным наставником. Он всегда с удовольствием делился знаниями с теми, кто недавно пришел в отрасль. Кстати, умение общаться с молодежью Виталию Александровичу пригодилось позднее, когда он уволился из рядов Вооруженных Сил и занялся общественной деятельностью.

Почти 30 лет Виталий Тры помогает ветеранам военной службы всех категорий, поддерживает их семьи. За последние годы, будучи заместителем председателя ЧРОООВ РСВ, он сумел объединить под крылом организации участников боевых действий в Афганистане, ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, ветеранов ВС России. Отличника военного строительства уважают коллеги и сослуживцы. Его энтузиазму и энергии стоит позавидовать.

Кстати

По техническим и проектным разработкам Виталия Тры в 2004 году в Чебоксарах возведен памятник воинам-интернационалистам Чувашии. Он же руководил строительством.