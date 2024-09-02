В чебоксарских дворах обновляется уличное освещение

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В списке — 11 территорий по улицам Цивильская, Б. Хмельницкого, Грасиса, Энгельса, Гагарина, Петрова, Николаева, Игнатьева, Хузангая, проспектам Ленина, Горького, 9-й Пятилетки, переулку Молодежный и Эгерскому бульвару. Всего предстоит установить 95 опор, 163 светильника, проложить более 2,5 км изолированного провода. Общая стоимость работ превышает 10 млн рублей. Работы проводятся в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы.
Как сообщает управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, новые уличные осветительные приборы способны равномерно рассеивать поток яркого белого света. Это улучшает видимость и напрямую влияет на уровень безопасности на дворовых проездах.
Контракты на выполнение работ заключены с тремя подрядными организациями. Предусмотрена пятилетняя гарантия. Все дефекты, возникающие в этот период, компания-исполнитель устранит за свой счет.

Опубликовано: 13 сентября 2024 г.


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