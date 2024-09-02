Подспорье для турбизнеса

Как открыть отель и получить содействие государства, обсуждали на днях за круглым столом эксперты Минэкономразвития Чувашии, предприниматели, инвесторы, владельцы турбизнеса и руководители институтов развития.

Благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» сегодня активно поддерживается строительство глэмпингов и гостиниц. Также можно получить субсидию на реализацию инициатив, направленных на развитие туристской инфраструктуры и продвижение событийных мероприятий.

Как рассказала заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Ольга Рассанова, меры господдержки при возведении и реконструкции отелей могут стать хорошим подспорьем для крупных инвесторов. Например, есть возможность получить до 70 млрд рублей на 15 лет под 5% годовых. В этом случае основную ставку банку будет компенсировать государство. Инвесторы должны построить гостиницу, отель либо санаторий категории «три звезды» и выше, где должно быть не менее 120 номеров.

При создании модульного объекта гостеприимства возмещается до полутора миллионов рублей за один номер. По словам Ольги Рассановой, направить средства можно на быстровозводимые конструкции. Однако, рассчитывая на поддержку, нужно учитывать, что для успешного запуска «стартапа» понадобится соответствующая инфраструктура. Рядом с будущим глэмпингом должны располагаться точки общественного питания, торговли и туристского показа. Кроме того, сообщила эксперт, предприниматели могут получить грант и покрыть 50% затрат на обустройство пляжей, интересных маршрутов, проведение событийных мероприятий, создание кемпингов и проектирование туристического «кода».

КСТАТИ

Сократить путь от идеи до реализации

Чувашия станет участником проекта Минэкономразвития России «Сквозной инвестпоток».

Как рассказал в своем ВК-паблике вице-премьер — министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов, проект, реализуемый совместно с экспертами Госкорпорации «Росатом», направлен на еще большее упрощение взаимодействия инвесторов с государственными органами, сокращение «клиентского пути», который предприниматели проходят от идеи до реализации своего инвестиционного проекта.

Филипп Афанасьев