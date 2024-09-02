Роллы и творог попали под подозрение

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Управлении Роспотребнадзора по Чувашии подытожили результаты обследования пищевых продуктов за первое полугодие. Проведено свыше 120 проверок на производственных объектах, в магазинах и точках общепита, а также в образовательных учреждениях.
Сотрудники лаборатории республиканского Центра гигиены и эпидемиологии исследовали санитарно-химические и микробиологические показатели безопасности. И если к овощам у специалистов почти не было нареканий, то к мясу, рыбе, молоку, кондитерским изделиям возникли вопросы.
Так, в группе «кулинарные изделия» небезопасными были 13% исследованных проб «заморских» блюд, таких как суши и роллы. В продукции выявлены непатогенные или условно-патогенные микроорганизмы. Оценивались и физико-химические свойства, и паразитологические показатели. Выясняли эксперты, нет ли фальсификата: из 46 проб молочных, мясных и рыбных продуктов обнаружен один «нарушитель» — производители творога «Деревенька» из соседней области добавили растительных жиров.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, данные о выявленной некачественной пищевой продукции будут переданы в государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей. По результатам проверок вынесено 46 постановлений о назначении административного наказания: 13 предупреждений и 33 штрафа на сумму 400 тыс. рублей. В суды отправлено восемь административных дел. Из оборота изъято 822 кг продуктов. Причины: несоответствие нормативным требованиям, отсутствие информации для потребителей и истечение сроков годности.

Опубликовано: 12 сентября 2024 г.


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